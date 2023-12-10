На Теремках 600 грн, на Майдане — 10 000: сколько стоит арендовать квартиру в Киеве на Новый год

Риэлторы Киева установили новогодние цены для киевлян и гостей города, желающих отметить Новый год в арендованном жилье. Так, в зависимости от размера квартир, жилье обойдется для двух гостей от скромных 600-800 до 1300 грн в сутки. Для компании из 4 гостей жилье будет стоить от 1500-1800 грн в сутки. Для группы из 6 человек квартира будет стоить 2500 грн/сутки и более.

Кроме того, риэлторы и владельцы жилья предпочитают клиентов, которые могут подтвердить платежеспособность, и берут задаток. В среднем он составляет 1 тыс. грн, однако в эксклюзивном жилье с дизайнерским ремонтом суммы могут быть и выше. Также на новогодние праздники арендодатели редко сдают жилье на сутки — некоторые из них требуют, чтобы гости оставались до 7 дней.

Такие условия прописывают риэлторы в объявлениях

Праздник на Майдане

Да, 2-комнатная квартира по ул. Бориса Гринченко (дом выходит на Майдан Независимости) сдается на новогодние праздники. Главное условие владельца – гости должны будут заселиться не менее, чем на 7 суток. На сайте объявлений жилье описано, как просторная квартира «с классическим ремонтом с видом на Майдан Независимости», имеет две спальни, просторную кухню, коридор, два балкона, один – на фасад со столом и стульями, и еще один – в тихий двор. Всего в квартире 6 спальных мест. Стоимость жилья при аренде на 7 суток составит 10,5 тыс. грн.

Роскошь будет стоить 10,5 тыс. грн за неделю празднования

Трехкомнатная квартира «VIP-уровня» на ул. Крещатик, 15 сдается по 1500 грн/сутки при бронировании от 5 суток. То есть, празднование здесь обойдется не менее 7500 грн. За эти средства гости получат жилье возле Пассажа «в двух минутах пешком от Майдана», «множество ресторанов, пабов и ночных клубов», две отдельные спальни с двуспальными кроватями, кухню-студию с раскладными диванами, три видовых балкона, два санузла.

Трехкомнатная квартира на Крещатике 7500 грн

Однокомнатная квартира с тремя спальными местами и феерическим видом на Майдан на ул. Михайловский сдается по цене в 1550 грн в сутки. Клиентам обещают бесплатную парковку и «утро с чашкой кофе в самом центре столицы». Еще одна однокомнатная квартира с дизайнерским ремонтом сдается по ул. Саксаганского на Печерске за 1100 грн в сутки. Несмотря на задекларированные 2 спальных места, жилье достаточно просторное, кроме того, владельцы не прочь сдать его в аренду на Новый год — особые условия на праздники на сайте не указываются.

Дизайнерский ремонт в 1-комнатной квартире за 1100 грн в сутки

Более скромные варианты

Впрочем, есть и варианты попроще. За 7 тыс. грн можно снять 2-комнатную квартиру на Оболони (15 минут пешком от метро), рядом с элитными магазинами и ресторанами. За эти деньги обещают пять спальных мест, полный «фарш» техники и бесплатный Wi-Fi. Правда, клиентов попросят оставить владельцу в качестве гарантии сразу два паспорта гостей.

2-комнатное жилье на Оболони обойдется в 7 тыс. грн

От 4 тыс. грн будет стоить 1-комнатная квартира на 3 спальных места по ул. Богатырской на Оболони. За эти средства гости проведут в жилье трое суток, с 31 декабря по 2 января. Риэлторы попросят оставить еще задаток в 2 тыс. грн. и 1 паспорт.



Есть и совсем простые варианты для маленьких компаний. 1-комнатная квартира возле ст.м. «Теремки», недавно закрытой из-за аварии, обойдется в 600 грн, но при условии, что гости оставят задаток в 1 тыс. грн. Праздновать крупной компанией здесь не получится – жилье имеет всего 40 м², и два спальных места.

Бюджетное жилье все же займет 2-3 тыс грн из бюджета на празднование

Спрос на квартиры в Голосеевском районе снизился из-за метро

Напомним, что из-за закрытия 6 станций метро на голубой ветке в Киеве падает спрос на аренду квартир в Голосеевском районе. Впрочем, специалисты недвижимости отмечают, что явление это временное и краткосрочное.

Также мы сообщали, что в течение осени 2023 года на вторичном рынке недвижимости в Киеве росло предложение. А самая высокая средняя цена квадратного метра в столице составила 57,6 тыс. грн на «вторичке».