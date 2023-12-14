322 тысяч человек. Путин назвал потери Российской армии в ходе войны с Украиной

Еще 22 тысячи бойцов потерял ЧВК Вагнер

Ольга Ившина — о потерях российской армии в Украине

В итоге - более 300 тыс

Президент РФ Путин в ходе «Прямой линии» 14 декабря фактически назвал безвозвратные потери Российской армии в ходе агрессивной войны с Украиной.По его словам, численность российской группировки сейчас составляет 617 тысяч человек. 244 тысячи мобилизованных находятся на фронте. Также на войне находятся 486 тысяч лиц, подписавших контракт (так называемые «добровольцы» или контрактники).На момент вторжения 24 февраля 2022 года российская группировка составляла 250 тысяч человек. При этом 41 тысяча мобилизованных уволена в силу возраста, т.е. к потерям отнесена быть не может.Таким образом, безвозвратные потери РФ на войне с Украиной составили около 322 тысяч человек (250+244+486-617-41). Под безвозвратными потерями подразумеваются убитые и раненые.Кроме того, отдельно следует отметить еще потери ЧВК, которых, со слов Путина, по закону в РФ не существует.В июле 2023 года командир ЧВК «Вагнер» под позывным «Маркс» сообщил, что всего во вторжении России на Украину участвовало 78 тысяч бойцов ЧВК, из которых 49 тысяч — заключённые. На момент оккупации г. Бахмут в мае 2023 года убитыми были 22 тысячи, ранеными — 40 тысяч. За это время был убит почти каждый третий боец российской ЧВК.С первого дня вторжения Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров ведут поименный список погибших на войне с российской стороны. На сегодня нам известны данные почти 40 тысяч погибших (если быть точнее, 39 400).Но это, конечно, далеко не все потери.Изучая изменения на кладбищах в 70 населенных пунктах России, мы заметили, что в среднем на погостах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях.Следовательно, реальное число погибших может быть по меньшей мере в два раза выше — то есть 80 тысяч человек. В это число не входят те, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Но поскольку теперь Путин считает оккупированные части Донецкой и Луганской областей частью российской территории, он мог учесть их военных, называя численность участников вторжения.С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске жителей ЛДНР, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу ноября могли погибнуть около 23 тысяч военных самопровозглашенных «республик» Донбасса.С учетом этого общие потери российских сил могут составлять более 103 тысяч человек погибшими.Число тяжелораненных на фронте установить тяжело. Примерную оценку этой категории безвозвратных потерь позволяет дать анализ публикаций о компенсациях семьям погибших и умерших во время службы в армии и в Росгвардии.Судя по публикуемым документам, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по два тяжелораненых, следовательно, число выбывших из строя по ранению может составлять около 200 тысяч человек.В итоге даже на основе доступных нам открытых данных можно прийти к выводу, что безвозвратные потери России действительно могут составлять около 309 тысяч человек (из них от 80 до 100 тысяч — погибшие).