Путин подает сигнал для остановки войны в Украине и тайно предложил сделку США

Владимир Путин послал сигнал Западу, что считает месяцы перед президентскими выборами в США и России подходящими для остановки войны в Украине. Приемлимыми для себя российский лидер считает условия, при которых Москва сохраняет контроль над всеми занятыми территориями, а правительство Владимира Зеленского остается у власти, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Но Украина едва ли готова к прекращению боевых действий на таких условиях.

Детали предлагаемой сделки

По крайней мере с сентября Путин дает понять через посредников, что готов к прекращению огня на условиях, далеких от тех целей, которые он заявляет публично, говорят два бывших высокопоставленных российских чиновника, близких к Кремлю, собеседник в американских органах власти и дипломаты. Собеседники газеты рассказали, что такие сигналы шли в том числе через третьи страны.

По данным источников, Россия готова остановиться в Украине на достигнутом. «Они хотят оставаться там, где они находятся на поле боя», — рассказал чиновник неназванной страны, который встречался с российскими чиновниками осенью 2023 года. О том же газете сказал бывший российский чиновник: «Он [Путин] действительно готов остановиться на нынешних позициях».

Появление «сухопутного коридора в Крым», аннексию четырех регионов и неудачу украинского контрнаступления российская пропаганда может представить как победу, отмечает газета.

Американские чиновники, с которыми говорила NYT, говорят, что Путин больше не требует ухода правительства Владимира Зеленского. Соглашение о прекращении огня, на которое готова Москва, предполагает сохранение суверенитета Украины при сохранении контроля России над занятой территорией. Разногласия по поводу вступления Украины в НАТО не станут препятствием, так как маловероятно, что альянс примет эту страну в ближайшем будущем, отметил бывший российский чиновник.

Путин считает, что сейчас благоприятный момент для завершения войны, говорит американский источник: наступление Украины вызвало разочарование, а ее поддержка на Западе ослабевает. Идеальным временем для остановки войны для Москвы станет период до президентских выборов, считает один из источников журналистов.

Аналитики и западные чиновники ранее говорили, что Путин, возможно, намерен затянуть войну до возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Однако собеседники NYT считают, что российский президент предпочел бы заключить сделку раньше из-за неопределенностей, которые несет война.

Согласится ли Украина?

Собеседники газеты из числа американских чиновников говорят, что не верят, что какой-либо украинский политик согласится на сделку, по которой Россия сохранит контроль над такой большой территорией.

Контекст

А в США опасаются, что предложенная сделка может быть попыткой Кремля ввести противников в заблуждение, говорят американские чиновники, с которыми говорили журналисты. Некоторые собеседники газеты считают, что Путин может использовать перемирие для наращивания сил и нового наступления.

Впервые Путин задумался о переговорах в первые недели войны, но после появления информации о зверствах российских военных в Буче и других захваченных территориях диалог прекратился. Осенью 2022 года, после отступления России с северо-востока Украины, Путин снова послал Киеву и Западу сигнал о готовности к соглашению о замораживании боевых действий, говорят чиновники из США.