«Мактавиш» в интервью про демобилизацию, учебные центры и когда закончится война

Видео-интервью

Бывший герой "Азова", а сегодня боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров" с позывным "Мактавиш" в эксклюзивном интервью на Yotube канале ТСН раскрывает важные аспекты и вызовы, с которыми сталкивается современная украинская армия.В беседе с Алиной Туришин он выражает свое мнение относительно возможностей противника, анализирует влияние мировых событий, таких как выборы в США, на ход войны, и делится своими взглядами на внутренние проблемы, влияющие на эффективность военной машины. Это интервью раскрывает не только военные аспекты, но и современные вызовы, с которыми сталкивается Украина в контексте общества, коррупции и международных отношений.Смотрите эксклюзивное интервью с бойцом "Мактавиш" для полного понимания ситуации на фронте и тех задач, которые стоят перед современной Украиной.

«Мы проигрываем, и это надо признавать»

Каждый день Украина проигрывает на войне по двум причинам: мы воюем на своей территории и теряем ее, и теряем людей, свой личный состав. Для Украины каждый день войны сейчас может быть решающим.

“У нас многие думают, что мы каждый день побеждаем, нам осталось только дождаться дня победы. Но для нас каждый день может стать критическим. Как в каком-то политическом решении — нам прекратят оказывать западную помощь, вооружение, боеприпасы, и для нас это будет необратимым моментом. Или мы на линии фронта провалим какой-нибудь участок, не удержим, и так же все посыплется. Для нас каждый день критический”, — рассказал военный.

"Мактавиш" говорит, что победа Украины не просто не за горами — она зависит от каждого следующего дня и работы как власти, так и военных на фронте.

"Конечно, Россия может нас дожать, скажем так. Мы каждый день проигрываем по двум причинам: потому что мы воюем на своей территории, теряем ее, и теряем своих людей, свой личный состав. Пока это не прекратится, не выйдем на границы 1991 года, только тогда мы выйдем на паритет, когда мы будем играть с ними на равных. А так мы проигрываем, и это нужно признавать", — рассказал военный.

«Демобилизация нужна, но не такая!»

“Что стоит бригада, 80% мобилизованных в этой бригаде, например, они год отслужили. Мы их снимаем и заводим совершенно новых людей. К сожалению, так не будет, это невозможно сделать. Мы должны заменить людей, но таким образом, чтобы мы не уменьшали боевую эффективность подразделения. То есть не наполнить их просто молодым не обученным, который на своих же ошибках, своей кровью учиться. Так быть не должно”, — говорит военный.

По его мнению, необходимо забирать из боевых подразделений людей с опытом, которые годы служат, снимать их с "нуля", чтобы они не сидели на позициях, в окопах и отправлять их в учебные центры.

“Для того чтобы они проводили обучение личного состава, вот этого пришедшего, молодого. Передав свои знания и навыки молодому составу, они будут повышать их уровень. После этого можно отправлять их в подразделение и менять обычных пехотинцев, бойцов и т.д. Так мы не будем иметь проблему не обученных бойцов, которые будут терять позиции", — рассказал "Мактавиш".

По его словам, только после этого мы сможем качественно заменить личный состав, который месяцами сидит на позициях, физически и морально устает.

“Но всех на всех — этого не будет. Мы тогда вернемся на начальный этап войны и начнем все сначала", — говорит военный.

Когда закончится война в Украине

“Я думаю, большинство людей это понимает где-то в глубине души, но этого не хочет. Потому что у нас реально такой менталитет, что мы хотим все и сразу. Если я сейчас что-то делаю, я хочу видеть результат прямо завтра. Оно так не будет, к сожалению. Потому что война — это война двух сторон. Как бы мы эффективно ни наступали, не уничтожали врага, враг так же учится и совершает какие-то контрдействия. Большинство людей понимают, что это игра надолго, что мы должны сплотиться и очень тщательно работать в этом направлении", — говорит военный.

По его словам, война очень динамичная — сегодня мы на этих направлениях, позициях, а через неделю несколько успешных наших операций могут изменить ход войны.

“Но так же могут изменить ход войны со стороны России, если они это сделают в ответ. Нам придется играть с ними долго, искать пути для эффективного их уничтожения. Воевать по книгам советского союза уже не выходит. Большим скоплением людей техники уже тоже не работает, потому что есть FPV. Сейчас настал такой момент, когда с двух сторон ищется решение этой проблемы. Разрешение того, как мы можем эффективно изменить ход войны. Потому что мы сейчас, как бы это ни звучало, застопорились”, — рассказал "Мактавиш".

Военный говорит, что для Украины это плюс, ведь мы стоим в обороне и монотонно "стираем" российский наступательный ресурс.

“Когда пройдет момент их наступательных действий, когда им нужно будет перегруппироваться, мы должны что-то сделать, провести какие-то операции для того, чтобы переломить ход войны. Если это не будет сделано, война будет тянуться еще долго и долго. Люди должны понимать, что это не месяц, не год, это очень много времени. Если мы не найдем решения, и Россия тоже не сможет, мы остановимся на этих позициях, это затянется на вопросы переговоров, замораживания конфликта. Для нас это будет минус, для России — плюс", — рассказал "Мактавиш".

По его словам, тогда Украина не будет получать помощь от Запада и придется "работать" своими ресурсами.

"Россия за это время подготовится и через несколько лет вернется к нам снова, с новым потенциалом и новыми захватническими желаниями. Нам нужно понимать, что это надолго", — говорит военный.

«Месяц в палатках и на фронт!»

“Очень много людей в учебных центрах саботирует учебный процесс. То есть мы сейчас все видим, что мы отправляем рекрутов за границу на обучение в Британию, Германию и так далее, думая, что это делается для того, чтобы просто быстрее научить личный состав", — говорит военный.

По его словам, все это можно делать на территории Украины. Однако наши учебные центры, которые в год могут выпустить четыре тысячи подготовленных бойцов, выпускают всего 800-900 человек.

“То есть целый учебный центр, большое подразделение со своим штатом инструкторов не может выполнить нормально свои обязанности по обучению людей. И нам приходится отправлять людей за границу, чтобы они получили хоть какой-нибудь опыт. Мы это можем делать самостоятельно на своем уровне. То, о чем я уже говорил: забрать определенную часть опытных людей с фронта в эти учебные центры", — рассказал "Мактавиш".

Кроме того, необходимо сменить советскую систему подхода к обучению в центрах, говорит военный.

“Потому что там до сих пор учат в большинстве случаев по старым книгам. К примеру, наступать по фронту с техникой чуть не крича "ура". То, что сейчас уже не работает, людей учат. Этого делать не нужно. Мы просто тратим время на ненужные нам вещи. Нам реально нужно менять именно учебный процесс, потому что там система совковая. Она укоренилась, держится и только разрастается. Все говорят о подразделениях, о бригадах, кто где воюет, и все забывают о тех подразделениях, которые дают нам новых людей. Все закоррумпировано, никто не хочет там работать и очень часто саботируют учебный процесс", — рассказал военный.

По его словам, в некоторых ситуациях доходит до того, что военным не дают разрешений, приказов на проведение занятий.

“И ты сталкиваешься с тем, что у тебя есть рота людей, которых нужно научить и понимание, что тебе этого не дадут сделать. Эти люди просто через месяц, просидев в палатках на полигоне, поедут в подразделение, и без опыта, без навыков через неделю могут уже погибнуть. Это огромная проблема", — говорит "Мактавиш".

Наберется сил и захочет снова напасть

“Для меня возвращение границ 1991 года – это частичная победа. Мы должны понять, что идеальным вариантом для нас было бы уничтожение Российской Федерации как государства. Чтобы она распалась на отдельные государства, ее захватила другая страна. Но, исходя из реалий, мы понимаем, что такого не будет. Даже если мы вернемся к границам 1991 года, Россия ослабнет, потеряет возможность влияния на нас, потеряет в политическом плане — с ней будут меньше считаться. Но оно останется как государство и оно не изменит никогда своего решения по Украине", — говорит военный.

По его словам, Россия будет всегда пытаться взять Украину под свое управление, уничтожить как нацию и просто захватить территорию.

"Даже если мы вернемся на границы, нам придется продолжать развивать армию, укреплять политические союзы, создать границу между цивилизацией и РФ. И мы должны быть готовы, что через 10-15 лет Россия, набравшись сил, в том виде, в каком она будет тогда, попытается еще раз вернуть утраченное. Это наши реалии. Насколько сильными мы будем, настолько меньше будет желание в России на нас напасть снова”, — рассказал "Мактавиш".