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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Декабрь » 25 » 16:35:18
 

Как оформить субсидию через приложение Дія: пошаговая инструкция

Сегодня, 17:22:18 231 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как оформить субсидию через приложение Дія: пошаговая инструкция

Один из самых простых способов оформить субсидию — сделать это через приложение Дія. Для этого не нужно стоять в длинных очередях. Более того, даже выходить из дома нужды нет.

Все рассказываем пошагово. Узнай, как оформить субсидию через Дію — в материале.

ИНСТРУКЦИЯ. Как оформить субсидию через Дію
 

  1. Авторизоваться в Дії

    Авторизуемся на портале diia.gov.ua

    Это мы можем сделать с помощью электронной подписи или BankID.

    Выбираем в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и помощь.

    Далее выбираем пункт Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме.
    Як оформити субсидію через Дію

  2. Заполнить заявление на субсидию

    В заявлении указать адрес, по которому хотим получить субсидию; имеем ли задолженность по коммунальным услугам; выбираем, на какие именно ЖКУ нам нужна льгота (можно выбрать несколько).

    Затем следует указать номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, наличие счетчиков, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.
    Як оформити субсидію через Дію

  3. Выбрать способ получения субсидии

    Из двух предложенных вариантов — на банковскую карту или на отделение Укрпочты — выбираем наиболее удобный.

  4. Загрузить сканы или фото документов в случае  необходимости

    Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие нахождение  лица в сложных жизненных обстоятельствах, и т.п.

  5. Проверить правильность данных, поставить электронную подпись и отправить

    Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. В случае, если понадобятся дополнительные данные, должно прийти уведомление.
    Заявление может рассматриваться в течение месяца.


Субсидия на большинство коммунальных услуг будет продлеваться  автоматически, если у вас в течение года ничего не меняется.
Тэги: субсидия, Дія

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