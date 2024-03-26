Вантажне судно Maersk обвалило великий міст в США, авто з людьми падали у воду. Відео облетіло соцмережі

Автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтиморі. Перед цим, як повідомляють американські ЗМІ, у нього врізалося вантажне судно.

За даними місцевих чиновників, внаслідок інциденту з мосту через річку Патапско впали кілька автомобілів, зокрема вантажівка з причепом, щонайменше 20 людей опинилися у воді.

Судячи з відеозапису, опублікованого в соцмережах, близько 1:30 за місцевим часом велике судно врізалося в міст, спалахнуло, а потім затонуло.

За даними сервісу MarineTraffic, у міст врізався 300-метровий контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором, пунктом призначення якого був вказаний Коломбо (Шрі-Ланка). Судно зафрахтувала велика судноплавна компанія Maersk.

Губернатор штату Мериленд Вес Мур оголосив надзвичайний стан. Він також повідомив, що розраховує на допомогу федерального уряду.

На місце події також прибули співробітники ФБР, повідомляє CBS, американський партнер ВВС.

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Maersk випустила заяву, в якій уточнила, що вона орендувала судно, яке перевозило вантаж для її клієнтів. Керувала судном компанія Synergy Group. Співробітників самої Maersk на борту не було.

"Ми нажахані тим, що сталося в Балтиморі, і наші думки - з усіма, кого це торкнулося", - ідеться у заяві компанії.

"Ми уважно стежимо за розслідуваннями, які проводять влада і Synergy, і зробимо все можливе, щоб інформувати наших клієнтів про перебіг подій", – заявили в Maersk.

За даними американського Національного центру зі збору даних, температура води в балтиморській гавані зараз становить 9 градусів за Цельсієм. За даними британської Національної служби охорони здоров'я, переохолодження настає, коли температура тіла людини опускається нижче 35 градусів.

Порт Балтимора - це найбільший порт у США за кількома категоріями вантажів, зокрема за колісними засобами, такими як автомобілі і причепи, і за сухими вантажами. У 2023 році через нього пройшли 800 тис. автомобілів і 1,3 млн імпортних вантажів.

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Як таке могло статися?

Причини того, що трапилося, наразі не зрозумілі, але команда ВВС Verify проаналізувала відео зіткнення судна Dali з мостом і його попередню траєкторію на платформі MarineTraffic, яка відстежує рух суден.

Контейнеровоз вийшов із морського термінала Балтимора близько 00:24 за місцевим часом (04:24 за Гринвічем) 26 березня. Він поступово набирав швидкість і рухався по прямій річкою Патапско на південний схід.

Потім о 1:25 MarineTraffic показує, що корабель раптово відхилився від прямого курсу і почав сповільнюватися.

Приблизно в той же час, як можна побачити на відео, освітлення на корпусі судна раптово згасло, а також пішов дим.

О 01:28 Dali врізався в опору мосту, внаслідок чого він обвалився.