Мер міста у Колумбії «загубив» штани просто під час виступу – курйозне відео

У Колумбії мер міста потрапив у курйоз, коли його штани впали під час виступу, коли він виголошував промову.

Про це пише NTK.

Хорхе Еліас Чамс був знятий на відео, як він хитає головою і піднімає брови після інциденту, стоячи за трибуною.

Це сталося під час виступу мера на святкуванні 109-ї річниці місцевого навчального закладу. Декілька чоловіків у релігійному одязі, що сиділи за його спиною, хихотіли, дивлячись на це.

Тим часом Чамс і жінка, що стояла поруч з ним, намагалися натягнути його штани назад на білі боксерські труси.

Поки високопосадовець Сабаналарги нервово сміявся, чути, як хтось із натовпу вигукував: "Аплодисменти для мера", щоб підбадьорити його.

Першими словами Чемса, які він промовив під добродушний сміх у залі, були: "Сьогоднішній день увійде в історію, я схуд на вісім кілограмів".

Після того, як кліпом поділилися в соціальних мережах, юзери невпинно жартують у коментарях: "Йому не вистачає зарплати, щоб купити пояс", "Тоді поділіться з нами дієтою, якщо вона працює".

Відео

Пізніше ректор Інституту освіти Сабаналарга CODESA Далміро Гарсія Енрікес виступив із заявою, в якій дорікнув пресі за повідомлення про "прикрий інцидент" з мером Чамсом. Він додав, що "єдиним гріхом" мера було те, що він "був хорошим державним службовцем".

Подібний інцидент стався із мексиканським політиком

Нагадаємо, подібний інцидент стався влітку минулого року із мексиканським політиком. Він також "загубив" штани під час промови та посвітив трусами.

Хав'єр Боррего виступив на публічному заході.

На відео, знятому із зали, видно, як він тримає в руці мікрофон та листок із нотатками.

Щойно він розпочав звернення до натовпу, подивившись на присутніх та поправивши окуляри, як штани сповзли йому до щиколоток.

Збентежений Боррего одразу нахилився, щоб підняти їх та посвітив трусами.

Глядачі кричали від побаченого, а політик та його колеги почали сміятися.

Він сказав: "О, перепрошую". Врешті-решт йому вдалося виступити без подальших інцидентів.