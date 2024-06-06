СБУ повідомила про підозру помічнику путіна та ректору інституту мзс рф, які фальсифікують історію України

|ЖЖ » Новини » Кримінал » 2024 Июнь 6 » 15:01:39
Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох високопосадовців рф, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України.
Мова йде про помічника путіна – Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин міністерства закордонних справ рф Анатолія Торкунова.
За даними слідства, обидва фігуранти є співавторами російського «підручника з історії для учнів 11 класів». Це видання – обов’язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави.
У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності.
Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну росії проти України та воєнні злочини рашистів.
Також Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення рф.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.