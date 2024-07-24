Що чекає на українців узимку і чому їх закликають розраховувати лише на себе

Взимку можливі тривалі відключення світла. До такого сценарію українцям радять готуватися, спираючись лише на власні сили. Фокус з'ясував, що, на думку представників ДТЕК, мають зробити громадяни, щоб "зима пройшла легше".

У ДТЕК порекомендували українцям розраховувати на себе і готуватися до зими. За словами Виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, громадяни повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти опалювальний сезон.

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Усе в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось із цього, у нього точно зима пройде легше", — заявив він.

Сухарук поділився власним досвідом підготовки до опалювального сезону. Він, за його словами, уже встановив собі батарею у квартирі на 18-му поверсі. А мешканці двох під'їздів його будинку збирають кошти на встановлення інвертора та генератора, які дадуть змогу "живити" воду, тепловий насос і ліфти.

Водночас виконавчий директор ДТЕК висловив сподівання, що решту роботи зроблять енергетики, які зараз працюють 24/7.

Він додав, що очікує від уряду і всіх учасників процесу кратне збільшення швидкості в підготовці енергетики країни до зими.

"Її потрібно помножити на 100", — зазначив Сухарук.

Скидатися на генератори: як українцям готуватися до зими

За словами директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка, підготовка до зими залежить від багатьох обставин: де живе сім'я — у місті чи в селі, в якому будинку — приватному чи багатоповерховому, які в них фінансові можливості.

"Генератор з техніки безпеки в багатоквартирному будинку не поставиш, але є ОСББ, які можуть організувати людей, скинутися всім будинком і поставити потужний генератор на під'їзд. Але генератор теж не може працювати цілодобово, у нього обмежений ресурс, до того ж це дорого, не кожна сім'я може собі дозволити такі витрати. Можна поставити альтернативні генератори, щоб підкачувати насоси, створюючи додатковий тиск, оскільки без централізованої електроенергії може не вистачити потужності для подачі теплої води для обігріву будинку взимку. Особливо це стосується багатоповерхівок", — міркує експерт.

Омельченко вважає, що допомогти підготуватися до зими українцям може місцева влада.

"Це їхній обов'язок допомагати громадянам. Вони теж займаються питанням теплозабезпечення, це їхні безпосередні функції. Мешканці багатоповерхівок не можуть розраховувати на себе, якщо не буде теплозабезпечення. Якщо в Харкові ТЕЦ знищено, сім'я самостійно себе не врятує. Мають бути зусилля багатьох — місцевої влади, бізнесу, людей. Я думаю, що потрібно зробити так, щоб не було безгоспних будинків, щоб були скрізь юридичні особи, які стежили б за енергозабезпеченням, ремонтом будинків, закуповували генератори, ремонтували труби, забезпечували тепломодернізацію будинку", — продовжує експерт.

Найкращий сценарій на зиму: до 5 годин без світла

Омельченко зазначає, що ДТЕК роблять усе можливе, щоб ввести в експлуатацію після ремонту якомога більше потужностей. Але навіть якщо їм вдасться відремонтувати і завезти нове обладнання, це не означає, що воно буде добре працювати.

"Практично всі машзали на тепловій генерації знищені, потрібно будувати стіни, покриття, тому що на морозі обладнання буде виходити з експлуатації. І питання ще в будівельних роботах, які займають багато часу. Йдеться про будови заввишки 30–40 метрів і завдовжки 50–60 метрів", — каже експерт.

За словами Омельченка, в українців є шанс пройти зиму з мінімальними відключеннями — по 4–5 годин на добу, тільки за умови, що не буде нових обстрілів по енергоструктурі.

"Енергетичні компанії багато всього роблять, щоб оновити енергоструктуру. Але люди теж мають турбуватися про себе", — резюмує експерт.