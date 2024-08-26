Скандальний депутат Артем Дмитрук. Хто він і як зумів незаконно виїхати за кордон

Депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон та виїхав з України, повідомило увечері 25 серпня Державне бюро розслідувань. Так завершились кількаденні спроби правоохоронних органів затримати депутата, які тривали з 23 серпня. Офіс генпрокурора вже оголосив про підозру депутату через напади на правоохоронця та військового. Також силовики розслідують справу про незаконний перетин кордону.

Про незаконний перетин кордону депутатом 26 серпня детальніше розповіла в ефірі телемарафону речниця ДБР Тетяна Сапьян. Вона каже, що розслідування за справою Артема Дмитрука велося вже тривалий час, а сприяти йому втекти могли прикордонники.

Джерела ВВС у правоохоронних органах повідомили, що Дмитрука почали шукати ще 23 серпня зранку. Вони отримали повідомлення, що депутат може покинути Україну з Одещини у бік Молдови. В суботу, 24 серпня, вдень пошук припинили. Тоді стало зрозуміло, що депутат уже покинув країну, додає джерело.

Раніше депутат писав у своїх соцмережах, що "певні організовані злочинні групи розпочали підготовку замаху" на нього та його родину, а він сам і його родичі "щодня отримуємо погрози вбивством".

Він писав, що силовики хочуть затримати його, але їм це зробити не вдалось. Сам він чітко не пише, де він зараз, але ЗМІ пишуть про нібито його переліт з Молдови до Італії.

Дмитрук обрався до Ради від "Слуги народу" в Одесі, але через низку скандалів його з фракції виключили. Депутат прославився своїми заявами проти вакцинації, він захищав УПЦ МП, а напередодні втечі з України потрапив у скандал, розкритикувавши операцію ЗСУ в Курській області.

Депутат твердив, що проти нього йде атака через його "державну діяльність та політичні погляди".

Хто такий Артем Дмитрук і в чому його звинувачують

У 2019 році Дмитрука, атлета та майстра спорту з паверліфтингу, обрали до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Відтоді його супроводжують скандали: Дмитрук влаштував бійку у Верховній Раді, в мерії Одеси, знімався у пропагандистському фільмі Анатолія Шарія про події в Одесі в 2014 році. Він є іподияконом УПЦ МП та активно виступав проти вакцинації під час пандемії ковіду.

У листопаді 2021 року Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу". Уже під час повномасштабної війни Дмитрук разом із депутатом Олександром Куницьким побили людину в центрі Києва.

Автор фото,Уніан Артем Дмитрук прославився в тому числі своїми антивакцинаторськими поглядами

Тоді генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти нардепів, а постраждалий виявився військовим. Саме той епізод і став підставою кримінальної справи, через яку Дмитрука хотіли затримати.

"Народному депутату України повідомлено про підозру за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві", - йдеться у заяві прокуратури.

Депутат неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань, у яких розповідали про те, як він їздить на дорогих незадекларованих машинах.

У лютому 2024 року Артем Дмитрук вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла (Музичука), якого СБУ затримало за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України.

Під час ухвалення у парламенті закону щодо заборони РПЦ в Україні Артем Дмитрук був одним із тих, хто публічно виступав проти ухвалення документа.

Артем Дмитрук повідомив, що його інтереси тепер захищає західна адвокатська фірма, яка є захисником УПЦ МП.

Як відреагував Зеленський

Ввечері 25 серпня опосередковано на цю ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський.

Він не назвав напряму прізвища депутата, але у вечірньому зверненню заявив про необхідність покарання для тих, хто незаконно втік з України і ховається від відповідальності.

З цього приводу президент навіть призначив нараду за участі всіх правоохоронних органів.

"Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб", - заявив президент.

Артем Дмитрук швидко прокоментував заяву президента у фейсбуці і назвав її "горою абсурду та відчайдушною спробою дискредитувати будь-кого, хто не погоджується з режимом".

За його словами, влада хоче "позбутися тих, хто має сміливість захищати свої переконання, говорити правду та відстоювати права церкви та мільйонів українців."

Чи можуть позбавити Дмитрука мандата

26 серпня Верховна Рада України опублікувала заяву, що "депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся".

Сергій Євтушок, перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту та депутатської етики в ефірі національного телемарафону розповів, що конституційних підстав позбавити Дмитрука повноважень наразі немає.

Автор фото,Олександр Кузьмін/УНІАН Підпис до фото,Артем Дмитрук на засіданні Верховної Ради України

"Серед підстав - вирок суду, якого станом на сьогодні по Дмитруку ще немає, позбавлення громадянства України, якщо є подвійне громадянство (це повноваження президента України), смерть чи власна заява (про складання мандата –ред.). Станом на сьогодні таких підстав немає", - пояснив нардеп.

У ДБР заявляють про обшуки цивільних та працівників прикордонної служби, які могли сприяти депутату в незаконному перетину кордону.

"Обставини слідчим відомі, є факт незаконного перетину кордону. Тобто офіційно Артем Дмитрук його не перетинав. Тривають слідчі дії", - пояснила BBC Тетяна Сапьян.

Останній скандал із військовими

Минулого тижня позафракційний депутат, який колись був частиною партії "Слуга народу", написав у своєму телеграм-каналі, що останнім часом у мережі починають з'являтися відео, на яких українські військові в Курській області нібито руйнують пам'ятники, ображають місцевих, "вдаючи із себе німців" та "влаштовує безпорядки в магазинах".

"Чи є в цьому щось "героїчне" чи "патріотичне"? Ні, звісно. Це чиста робота проти нас. Справа не лише в моральному аспекті. Кожен такий інцидент працює проти нас!" – написав Артем Дмитрук.

Офіцер і заступник командира 14-го полку ЗСУ Євген Карась відреагував на висловлювання одним із перших і оголосив про "полювання" на депутата.

"Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає, де пересувається "криса ФСБшна"?" – написав Карась.

Автор фото,телеграм-канал Артема Дмитрука Артем Дмитрук активно веде соцмережі, де коментує багато новин, особливо про релігію

Блогери-волонтери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков теж обурилися поведінкою Дмитрука і написали, що "було би краще поповнити ним обмінний фонд".

Лаченков попросив відреагувати на ситуацію генпрокурора Андрія Костіна, зазначивши, що "депутат перейшов уже всі межі".