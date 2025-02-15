Кит проковтнув байдарника в Чилі. Як чоловіку вдалося вижити. ВІДЕО

Перше, на що звернув увагу байдарник Адріан Сіманкас після того, як його проковтнув кит, був слиз.

"Я витратив секунду, щоб усвідомити, що я був у чийомусь роті, що, можливо, мене з'їли, що це могла бути косатка або морське чудовисько", — розповів 23-річний хлопець BBC.

Адріан почав думати, як виживати всередині горбатого кита, - і в ту мить істота виплюнула його назад.

Венесуельський байдарник плив через Магелланову протоку біля чилійського узбережжя Патагонії зі своїм батьком, коли відчув ніби щось "вдарило" його ззаду, "наблизилося" й "потопило".

Його батько, Далл, був за кілька метрів і зміг зняти це короткочасне випробування на відео.

Відео



У пащі кита

"Я закрив очі, а коли відкрив їх знову, то зрозумів, що опинився в пащі кита", — розповів Адріан BBC.

"Я відчув, як слизька текстура торкається мого обличчя", — пригадав він і додав, що бачив лише темно-синій і білий колір.

"Мені стало цікаво, що я міг би зробити, якби він поглинув мене, я більше не міг боротися, щоб зупинити це", — сказав він.

"Я почав подумати, що робити далі".

Але за кілька секунд Адріан відчув, ніби він знову підіймається на поверхню.

"Я трохи боявся, чи зможу затримати дихання, тому що не знав, наскільки я глибоко, і здавалося, що знадобиться багато часу, аби піднятися".

"Я підійнявся за дві секунди, нарешті вибрався на поверхню і зрозумів, що мене не з'їли".

Батько Адріана Далл Сіманкас спостерігав за тим, що відбувається, у сусідньому каяку.

Батько з сином перетнули Ігл-Бей - вниз по узбережжю від найпівденнішого міста Чилі Пунта-Аренас, - аж раптом Далл почув тріск позаду: "Коли я обернувся, я не побачив Адріана".

"На секунду я перелякався, аж поки не розгледів, як він виходить з моря", - сказав 49-річний чоловік.

"Тоді я помітив щось, тіло, яке я відразу розпізнав за кита через його розмір".

Щоб зняти хвилі, до задньої частини свого каяка Далл прикріпив камеру. Натомість він зняв неймовірний досвід його сина.

Коли Андріан переглядав кадри, то був вражений розмірами кита. Сім років тому хлопець у пошуках кращого життя переїхав із батьком з Венесуели до Чилі.

"Я не бачив, коли з'явилася спина і видно плавник. Я не бачив, я чув. Це мене схвилювало", - сказав він.

"Але згодом з відео я зрозумів, що тварина насправді постала переді мною в такому величезному розмірі, що якби я її побачив, то налякався б ще більше".

"Фізично неможливо проковтнути"

Для Адріана цей досвід не лише про виживання. Хлопець вважає, що в нього з'явився "другий шанс", коли кит виплюнув його.

"Унікальний" досвід в одному з найекстремальніших місць на Землі спонукав Андріана подумати про своє життя, зокрема, що він міг би зробити краще, а також - як він може "скористатися цим досвідом та цінувати його".

За словами експерта з дикої природи, є просте пояснення, чому хлопець зміг так швидко вибратися з пащі кита.

У горбатих китів вузьке горло "розміром із побутову трубу", призначене для ковтання дрібної риби та креветок, розповів BBC бразильський природоохоронець Рошед Якобсон Себа.

"Вони фізично не можуть проковтнути великі предмети, такі як каяки, шини, або навіть велику рибу, як-от тунець", — сказав він.

"Зрештою, кит виплюнув байдарника, тому що фізично не міг його проковтнути".

Природоохоронець припустив, що горбатий кит, ймовірно, випадково з'їв Адріана: "Кит міг харчуватися зграєю риби та ненавмисно зачерпнути каяк разом із їжею".

"Коли кити надто швидко спливають на поверхню під час їжі, вони можуть випадково вдарити або поглинути об'єкти на своєму шляху".

Вчений попередив, що ця зустріч - "важливе нагадування", що в місцях, де зазвичай плавають кити, слід уникати використання дощок для веслування, серфінгу та інших схожих водних засобів.

Човни, які використовуються для спостереження за китами та дослідження, повинні завжди тримати двигуни включеними, оскільки шум повідомляє китам про їхню присутність.

За участі Луїса Барручо та Майї Девіс.

Андреа Діас і Айелен Оліва Role,BBC Mundo