Валерій Залужний визнав, що помилявся і розповів про війну, мобілізацію і можливі вибори

Валерій Залужний визнав, що помилявся, коли раніше вважав, що великі втрати змусять росіян "відмовитися від подальших дій" в Україні. Про це посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ розповів 19 лютого під час відеовиступу на заході "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".

Він також зазначив, що "лише Збройні сили України будуть надійним гарантом безпеки України".

Залужний вважає, що "для Росії людський ресурс є, мабуть, чи не найдешевшим". А тому ця країна "готова досягати своєї мети навіть через найважчі втрати і втрати людей".

Тому, на його думку, великі втрати військ противника важливі, але "не є ключем для перемоги".

Про вибори

На гаряче запитання про свою можливу участь у майбутніх виборах каже, що відповідатиме лише тоді, коли "здобудемо умови, за яких це питання буде доречним".

Останнім часом пожвавішали розмови про майбутні вибори в Україні, цього вимагає і президент США Дональд Трамп. Але вони неможливі під час воєнного стану.

При цьому соціологи називають Залужного лідером політичних симпатій українців.

Автор фото,Reuters Посол України у Великій Британії Валерій Залужний на презентації українських безпілотників під час візиту британського прем'єра Стармера, 16 січня 2025 року

Що потрібно для перемоги

За словами Залужного, щоб перемогти Україні треба отримати перевагу.

Наразі українська армія відстає в розвитку технологій дронів на оптоволокні, у використанні КАБів і захисті від них та в кількості людей, що воюють.

"Війна можливо і обов'язково приведе до перемоги, коли народ буде готовий захищати", - зазначив колишній головнокомандувач ЗСУ.

Крім зброї, на його думку, Україні потрібна "надійна і постійна міжнародна підтримка", "адекватне військове керівництво" та загалом ефективне керівництво.

Як змінилася війна

Валерій Залужний дав короткий екскурс в історію воєнних дій.

За його словами, під час Першої світової війни з'явилися танки, але "сторони розвивалися паралельно і дійшли до ступору".

Наступний скачок, як пояснив ексгенерал, був на початку 70-х, коли з'явилася високоточна зброя і керовані боєприпаси. Далі в середині 90-х виникло "зондування землі GPS і космічний зв'язок систем управління високоточною зброєю".

"У нас у всіх були айфони, а в росіян їх було більше", - метафорично пояснив Залужний ситуацію на той момент.

Коли на полі бою з'явилися засоби РЕБ та безпілотники, війна стала технологічною, вважає ексголовнокомандувач ЗСУ.

Автор фото,Maria Senovilla/EPA-EFE/REX/Shutterstoc Українські військові під Торецьком

"Саме ці літальні апарати створюють так звану мертву зону, коли неможливо підійти до лінії зіткнення, майже неможливо воювати і неможливо винести поранених і загиблих, тому що роботи в повітрі контролюють зараз все", - сказав Залужний про актуальну ситуацію.

На його думку, технології і надалі кардинально змінюватимуть війну.

За словами Залужного, майбутня війна і майбутні конфлікти спонукатимуть "берегти людей і рахувати гроші".

"Ми ведемо війну на виснаження як нову форму війни", - сказав він.

Про мобілізацію і розмір війська

Залужного запитали, яким має бути розмір українського війська, адже зараз це приблизно 900 тисяч людей.

Валерій Залужний відповів, що "розміри України будуть залежати від того, яка кількість людей буде готова її захищати".

За його словами, під час війни, яка є зараз, "треба бути обережними, бо ЗСУ не мають бути окремо, українська держава не має стояти окремо від ЗСУ".

"Головне для ЗСУ - кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу і кількість людей, готових взяти зброю, як це було в 2022 році, і стати до її захисту".

Валерій Залужний вважає, що для точнішої відповіді про розмір війська у майбутньому потрібні підрахунки. "Можливо, ми зрозуміємо, що і половини вистачить від того, що зараз є".

Але вкрай важливо мати "на території України кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз".

"З точки зору держави я би дивився на майбутній мобілізаційний ресурс України, який готовий до захисту, а не на ту кількість, яка безпосередньо є в ЗСУ", - заявив Залужний.

Підтримка Британії і партнерів

Посол пояснив, що на новій посаді відчуває себе "в своїй тарілці".

"Британія, і британські урядовці абсолютно розуміють, що відбувається в Україні", хоча, за його відчуттями, сприймати війну, яка відбувається десь далеко, достатньо важко.

Утім, за словами Залужного, наразі в уявленнях про війну "партнери залишилися в стані 24 лютого 2022 року".

"Партнери мають технології і мають космос", а задача України - "спрямувати їхні технології на нашу перемогу", тобто побудувати нову стратегію і тоді - виробництво.