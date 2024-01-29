Валерій Залужний звільнений з посади головнокомандувача Збройних Сил України - ЗМІ

Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача Збройних Сил України, про це сьогодні написали український політик Борислав Береза у себе на фейсбуці і нардеп Олексій Гончаренко в своєму телеграм каналі."Офіс президента все ще хоче їсти своє лайно. Мої джерела з Офісу президента повідомили, що Залужного звільнено з посади Головкома!Я дуже хочу, щоб інформацію не підтвердили. Дуже. Але вже друге джерело”, – написав Борислав БЕРЕЗА."Два джерела мені сказали, що да. Але все одно сумніваюсь. Зупиніться, поки не пізно", – написав Гончаренко."Залужному оголосили про відставку, але указу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одну з європейських країн. Він - відмовився", – пише Гончаренко.

Інформацію про звільнення Залужного поки не підтвердили ні у офісі Президента, ні у Головнокомандувача.

Інформація буде оновлюватися.

Сьогодні, у День пам’яті Героїв Крут військово-політичне керівництво України вшанувало пам’ять воїнів на Аскольдовій могилі. Президент Володимир Зеленський вперше за довгий час з’явився на публіці поруч із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.