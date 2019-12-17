Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1711:40:18

На трассе под Житомиром дважды сбили пешехода: мужчина умер на месте ДТП

Вчера, 11:53:22 1653 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе под Житомиром дважды сбили пешехода: мужчина умер на месте ДТП

 В Житомирском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей и погиб на месте происшествия. ДТП произошло 16 декабря около 18:30 на автодороге Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

«Предварительно, 45-летняя водитель автомобиля «Opel Vivaro», двигаясь в направлении Бердичева, наехала на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате последнего отбросило на встречную полосу движения, где он попал под колеса ВАЗа под управлением 29-летней житомирянки», - говорится в сообщении.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Пострадавшим оказался 40-летний житель Житомирского района.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 246 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: Житомирский район, дтп
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Комментариев: 5
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:20:50, Вчера
+1

Едет дамочка на ВАЗ, ей под колеса прилетает тело. Какое может быть уголовное дело в отношении ее?
predi
2 predi (predi)   • 12:38:08, Вчера
0

17 декабря около 18:30 .
Автор, виправіть чи дату чи час.
Ответ: Дякуємо, виправили.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:42:18, Вчера
+4

тёткам респект, что завалили суицидника, а не стали рулями крутить.
Надеюсь собьют с родственников лося бабла на ремонт и моральную компенсацию
bender123
4 vasya (bender123)   • 14:35:58, Вчера
+3

логичный исход для трупа..
переходишь дорогу где вздумалось - ложишься в гроб..
жалко только водителей которых теперь тягать будет из-за суицидника. особенно девушку которой тело просто прилетело
BADMAD
5 Денис (BADMAD)   • 17:46:54, Вчера
0

Вчера проезжал мимо но тело было возле пешеходного перехода. единственное что возле него было темным темно, если бы пешеходный переход светился то может быть ничего бы и не было!
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