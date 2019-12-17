На трассе под Житомиром дважды сбили пешехода: мужчина умер на месте ДТП

В Житомирском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей и погиб на месте происшествия. ДТП произошло 16 декабря около 18:30 на автодороге Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
«Предварительно, 45-летняя водитель автомобиля «Opel Vivaro», двигаясь в направлении Бердичева, наехала на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате последнего отбросило на встречную полосу движения, где он попал под колеса ВАЗа под управлением 29-летней житомирянки»
, - говорится в сообщении.
От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Пострадавшим оказался 40-летний житель Житомирского района.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 246 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Автор, виправіть чи дату чи час.
Ответ: Дякуємо, виправили.
Надеюсь собьют с родственников лося бабла на ремонт и моральную компенсацию
переходишь дорогу где вздумалось - ложишься в гроб..
жалко только водителей которых теперь тягать будет из-за суицидника. особенно девушку которой тело просто прилетело