Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1712:55:13

Житомирское ТТУ получило 375 тыс. евро на модернизацию депо и тяговых подстанций

Вчера, 12:56:13 1452 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское ТТУ получило 375 тыс. евро на модернизацию депо и тяговых подстанций

 17 декабря в Житомирском городском совете подписали грантовое соглашение в размере 375 тыс. евро между трамвайно-троллейбусным управлением и Немецким государственным банком развития KFW.

Средства направят на проведение исследований и разработку документов, необходимых для подготовки проекта реконструкции 4-х тяговых подстанций электрической транспортной сети и реконструкции троллейбусного депо.

По словам заместителя городского головы Дмитрия Ткачука, данный проект является логическим продолжением обновления и модернизации коммунального предприятия.


 

"Кроме закупки 50 новых троллейбусе на ТТУ будет проведено реконструкцию депо для эффективного обслуживания троллейбусов и модернизацию тяговых подстанций, что поможет уменьшить объемы потребления электроэнергии. Сейчас трамваями и троллейбусами в год потребляется электроэнергии на почти 50 млн грн. Ожидаемый объем привлеченных инвестиций в предприятие, после проведение ТЭО может составлять 12,5 млн евро", - отметил Ткачук.


Запуск новых троллейбусов в комплексе с реконструкцией подстанций позволит экономить до 30% объема потребления электроэнергии.

Как сообщал "ЖЖ", город Житомир подписал соглашение на закупку 49 новых троллейбусов у белорусской компании "Белкоммунмаш", которая выиграла международный тендер. Все троллейбусы должны приехать в Житомир в течение 2020 года.
Тэги: Грант, Житомир, модернизация, ТТУ
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Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:00:45, Вчера
+2

Поддержим белорусского производителя!
RaID
2 Сергій (RaID)   • 14:23:14, Вчера
+2

А потім прийдуть інші керівникі і будуть лєнточки перерізати кажучи що це все їх заслуга, і нові лінії, і гранти, і кредити на нові тролейбуси і все все... класіка.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 21:03:28, Вчера
0

эконом1я 30%
где-то в калифорнии икнулось #иллонумаску
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