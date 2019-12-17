17 декабря в Житомирском городском совете подписали грантовое соглашение в размере 375 тыс. евро между трамвайно-троллейбусным управлением и Немецким государственным банком развития KFW.
Средства направят на проведение исследований и разработку документов, необходимых для подготовки проекта реконструкции 4-х тяговых подстанций электрической транспортной сети и реконструкции троллейбусного депо.
По словам заместителя городского головы Дмитрия Ткачука
, данный проект является логическим продолжением обновления и модернизации коммунального предприятия.
"Кроме закупки 50 новых троллейбусе на ТТУ будет проведено реконструкцию депо для эффективного обслуживания троллейбусов и модернизацию тяговых подстанций, что поможет уменьшить объемы потребления электроэнергии. Сейчас трамваями и троллейбусами в год потребляется электроэнергии на почти 50 млн грн. Ожидаемый объем привлеченных инвестиций в предприятие, после проведение ТЭО может составлять 12,5 млн евро", - отметил Ткачук.
Запуск новых троллейбусов в комплексе с реконструкцией подстанций позволит экономить до 30% объема потребления электроэнергии.
Как сообщал "ЖЖ
", город Житомир подписал соглашение на закупку 49 новых троллейбусов
у белорусской компании "Белкоммунмаш", которая выиграла международный тендер. Все троллейбусы должны приехать в Житомир в течение 2020 года.
Житомирское ТТУ получило 375 тыс. евро на модернизацию депо и тяговых подстанций
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