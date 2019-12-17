В Киеве наградили победителей украинской части крупнейшего международного фотоконкурса памятников культурного наследия для Википедии под названием «Вікі любить пам’ятки».
В ТОП-10 фотографий конкурса, по оценкам жюри, вошли фотографии памятников культуры, расположенных в Черниговской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях, АР Крым и городе Киеве. Эти фотографии представят Украину на международном этапе конкурса.
Фотография из Житомирской области заняла третье место на конкурсе. Ее автором является Дмитрий Балховитин. На фото изображена панорама Кармелитского монастыря в Бердичеве.
Фото Дмитрия Балховитина
«Задачей конкурса является создание полной иллюстрированной информационной базы о культурных достопримечательностях мира. Представленные фотографии будут использоваться в Википедии и других википроектах. Также мы стремимся привлечь внимание людей к состоянию сохранности объектов культурного наследия», - отмечает Наталья Тымкив, администратор украинской Википедии, член организационного комитета «Вікі любить пам’ятки».
Стоит добавить, что в 2019 году участники украинской части конкурса подали почти 32000 фотографий 11000 памятников культуры Украины. Участие в конкурсе приняли более 330 авторов. В этом году Украина - первая в мире из 48 стран-участниц по количеству загруженных фото.
Фотография достопримечательности из Житомирщины представит Украину на международном конкурсе. ФОТО
(по фоткам ;)