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Фотография достопримечательности из Житомирщины представит Украину на международном конкурсе. ФОТО

Вчера, 16:11:26 1926 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фотография достопримечательности из Житомирщины представит Украину на международном конкурсе. ФОТО

 В Киеве наградили победителей украинской части крупнейшего международного фотоконкурса памятников культурного наследия для Википедии под названием «Вікі любить пам’ятки».

В ТОП-10 фотографий конкурса, по оценкам жюри, вошли фотографии памятников культуры, расположенных в Черниговской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях, АР Крым и городе Киеве. Эти фотографии представят Украину на международном этапе конкурса.

Фотография из Житомирской области заняла третье место на конкурсе. Ее автором является Дмитрий Балховитин. На фото изображена панорама Кармелитского монастыря в Бердичеве.

Фото Дмитрия Балховитина
 

«Задачей конкурса является создание полной иллюстрированной информационной базы о культурных достопримечательностях мира. Представленные фотографии будут использоваться в Википедии и других википроектах. Также мы стремимся привлечь внимание людей к состоянию сохранности объектов культурного наследия», - отмечает Наталья Тымкив, администратор украинской Википедии, член организационного комитета «Вікі любить пам’ятки».


Стоит добавить, что в 2019 году участники украинской части конкурса подали почти 32000 фотографий 11000 памятников культуры Украины. Участие в конкурсе приняли более 330 авторов. В этом году Украина - первая в мире из 48 стран-участниц по количеству загруженных фото.
 

Другие фотографии, попавшие в десятку лучших

















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Тэги: Житомирщина, Фото, достопримечательность, конкурс, википедия
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Комментариев: 1
rzk
1 rzk (rzk)   • 01:01:16, Сегодня
-3

Судак - це Житомир.
(по фоткам ;)
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