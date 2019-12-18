Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 18.12.2019    14:36:18
|
2019 » Декабрь » 1808:58:11

За смерть 9 работников житомирского ТТУ будут судить водителя фуры

Сегодня, 09:07:11 975 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
За смерть 9 работников житомирского ТТУ будут судить водителя фуры

 В Житомирской области будут судить водителя грузового автомобиля, который протаранил пассажирский автобус, в результате чего погибли 9 работников житомирского ТТУ.

Как сообщал "Журнал Житомира", ужасное ДТП произошло ночью 23 сентября на 250 км автодороги Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе.

Установлено, что водитель автомобиля DAF с полуприцепом (цистерна с газом), двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением и совершил наезд на заднюю часть автобуса Neoplan 316, который был припаркован на обочине и частично на правой полосе движения автодороги.



В результате дорожно-транспортного происшествия 9 пассажиров автобуса погибли на месте, еще 16 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, получили травмы различной тяжести.
 

"Органом предварительного расследования собраны материалы, на основании которых водителя обвиняют в том, что он, будучи невнимательным к дорожной обстановке и ее изменениям, вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие", - говорят в прокуратуре.


Прокуратурой области направлен в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц) УК Украины. Дело будет рассматривать Новоград-Волынский горрайонный суд.
Тэги: дтп, суд, ТТУ, автобус
Полезное объявление:
Комментариев: 2
ОЧЕНЬ
1 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 12:25:12, Сегодня
+4

Справедливости нет в Украине !
Водитель грузовика может и имеет вину , но незначительную !
Судить необходимо водителя автобуса который не обеспечил должную безопасность своим пассажирам!
А еще судить нужно тех кто спроектировал и строил эту дорогу за то какого размера там аварийная полоса (кто был в европе поймет о чем я)
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:44:20, Сегодня
+1

+1
порешали
Читайте ЖЖ.инфо
Горячие новости

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus