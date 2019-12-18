За смерть 9 работников житомирского ТТУ будут судить водителя фуры

В Житомирской области будут судить водителя грузового автомобиля, который протаранил пассажирский автобус, в результате чего погибли 9 работников житомирского ТТУ.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ужасное ДТП произошло ночью 23 сентября
на 250 км автодороги Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе.
Установлено, что водитель автомобиля DAF с полуприцепом (цистерна с газом), двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением и совершил наезд на заднюю часть автобуса Neoplan 316, который был припаркован на обочине и частично на правой полосе движения автодороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия 9 пассажиров автобуса погибли на месте
, еще 16 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, получили травмы различной тяжести.
"Органом предварительного расследования собраны материалы, на основании которых водителя обвиняют в том, что он, будучи невнимательным к дорожной обстановке и ее изменениям, вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие", - говорят в прокуратуре.
Прокуратурой области направлен в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц) УК Украины. Дело будет рассматривать Новоград-Волынский горрайонный суд.
Водитель грузовика может и имеет вину , но незначительную !
Судить необходимо водителя автобуса который не обеспечил должную безопасность своим пассажирам!
А еще судить нужно тех кто спроектировал и строил эту дорогу за то какого размера там аварийная полоса (кто был в европе поймет о чем я)
порешали