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2019 » Декабрь » 2308:35:52

Бумага из опавших листьев: в Житомире реализовали изобретение украинского студента. ВИДЕО

Сегодня, 08:37:52 1710 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бумага из опавших листьев: в Житомире реализовали изобретение украинского студента. ВИДЕО

 В Житомире изготовили пробную партию бумаги из опавших листьев по технологии украинского студента Валентина Фречка, который выиграл гран-при конкурса изобретателей в США.

От изобретения до получения первой промышленной партии прошло два года, говорится в сюжете ТСН.

Сделать пробную промышленную партию бумаги из опавших листьев согласились только в Житомире. На местном картонном комбинате пожухлую листву превратили в упаковки для яблок, яиц, коктейльные трубочки и крышки.
 

«Идея нравится всем, потому что это по сути мусор, из которого можно сделать деньги», - говорит Фречка.


Измельченные и очищенное листья варят в гигантских чанах, после чего полученная масса, двигаясь по конвейеру, теряет влагу, растягивается и становится или гладкой бумагой, или приобретает нужную форму в соседнем цехе, где из нее делают экологические упаковки для продуктов.
 


В процессе производства сырье разогревается только до 40 градусов, поэтому в отличие от ситуации, когда листья жгут, никакое вредное вещество не выделяется в воздух.

Теперь Валентин проводит на производстве все свободное от занятий в университете время. Юный изобретатель отмечает, что сам процесс изобретения был самым простым. Значительно сложнее превратить эту задумку в производственный процесс и в бизнес.

«Вы себе не можете представить, насколько наука далека от бизнеса», - отмечает Валентин Фречка.
Тэги: Бумага, листья, Житомир
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Комментариев: 4
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 09:48:08, Сегодня
+1

Молодец,это очень важно,чтобы не жгли листья,и не вырубали деревья.А научные разработки нашей стране действительно не нужны.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 12:02:34, Сегодня
+1

https://moluch.ru/young/archive/11/772/ - а это что?
borisdom
3 Борис (borisdom)   • 12:59:01, Сегодня
0

А куда деваются канцерогены накопленные в листьях? Радиация, нитраты, выхлопные газы. Учитывая, что концентрация листьев 70%. Это просто граната без чеки.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:15:01, Сегодня
-1

ну так по тексту - "согласились только в Житомире."
больше нигде идиотов не нашлось....
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