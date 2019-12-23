В Житомире изготовили пробную партию бумаги из опавших листьев по технологии украинского студента Валентина Фречка, который выиграл гран-при конкурса изобретателей в США.
От изобретения до получения первой промышленной партии прошло два года, говорится в сюжете ТСН
.
Сделать пробную промышленную партию бумаги из опавших листьев согласились только в Житомире. На местном картонном комбинате пожухлую листву превратили в упаковки для яблок, яиц, коктейльные трубочки и крышки.
«Идея нравится всем, потому что это по сути мусор, из которого можно сделать деньги», - говорит Фречка.
Измельченные и очищенное листья варят в гигантских чанах, после чего полученная масса, двигаясь по конвейеру, теряет влагу, растягивается и становится или гладкой бумагой, или приобретает нужную форму в соседнем цехе, где из нее делают экологические упаковки для продуктов.
В процессе производства сырье разогревается только до 40 градусов, поэтому в отличие от ситуации, когда листья жгут, никакое вредное вещество не выделяется в воздух.
Теперь Валентин проводит на производстве все свободное от занятий в университете время. Юный изобретатель отмечает, что сам процесс изобретения был самым простым. Значительно сложнее превратить эту задумку в производственный процесс и в бизнес.
«Вы себе не можете представить, насколько наука далека от бизнеса»
, - отмечает Валентин Фречка.
Бумага из опавших листьев: в Житомире реализовали изобретение украинского студента. ВИДЕО
больше нигде идиотов не нашлось....