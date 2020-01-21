В мусорном баке на окраине Житомира мужчина случайно наткнулся на подозрительный пакет, а когда открыл его - обнаружил два гранатомета. На место происшествия мужчина вызвал полицию.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУНП Житомирщины, подозрительные предметы житомирянин нашел 20 января на ул. Фруктовой.
Для проверки информации на место происшествия выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа полиции.
После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты "РПГ-26". Опасные находки были изъяты и направлены на экспертное исследование в криминалистический центр.
"По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины"
, - информирует полиция.
В Житомире неизвестные выбросили на мусорку противотанковые гранатометы. ФОТО