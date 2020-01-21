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2020 » Январь » 2110:50:33

В Житомире неизвестные выбросили на мусорку противотанковые гранатометы. ФОТО

Сегодня, 11:12:33 244 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире неизвестные выбросили на мусорку противотанковые гранатометы. ФОТО

 В мусорном баке на окраине Житомира мужчина случайно наткнулся на подозрительный пакет, а когда открыл его - обнаружил два гранатомета. На место происшествия мужчина вызвал полицию.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУНП Житомирщины, подозрительные предметы житомирянин нашел 20 января на ул. Фруктовой.

Для проверки информации на место происшествия выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа полиции.

После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты "РПГ-26". Опасные находки были изъяты и направлены на экспертное исследование в криминалистический центр.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - информирует полиция.



Тэги: гранатомёт, Житомир, мусорка
Комментариев: 3
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 11:20:12, Сегодня
+1

Ну раз на мусорке, то скорее всего просроченные.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:20:29, Сегодня
+2

Это по-нашему - украсть, притащить и потом не знать зачем, и что с ним делать.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 11:24:39, Сегодня
+1

Заказчик не успел забрать закладку
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