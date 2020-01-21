Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 21.01.2020    19:09:42
|
2020 » Январь » 2111:29:50

Небольшую улицу в Житомире предлагают назвать именем Владимира Шинкарука

Сегодня, 12:01:14 880 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Небольшую улицу в Житомире предлагают назвать именем Владимира Шинкарука

 Житомирский городской совет впервые проводит общественное обсуждение в форме электронной конультации. Тема обсуждения: переименование проезда Тихого на проезд Владимира Шинкарука.

Соответствующее объявление размещено на сайте городского совете и на платформе электронной демократии E-DEM.

Согласно сообщению, переименование проезда Тихого инициировала общественная организация «Молодіжна громадська організація «Пісенний Спас».

Предложения и замечания относительно переименования принимаются на портале E-DEM в разделе консультации с общественностью по ссылке: https://consult.e-dem.tools/1810100000



Стоит заметить, что проезд Тихий находится в районе Ботанического сада, рядом с перекрестком улиц Восточная и Королёва.

Владимир Шинкарук - известный житомирский композитор и поэт, заслуженный работник культуры Украины, бард,  почетный гражданин города Житомира. 6 декабря 2015 года после тяжелой продолжительной болезни Владимир Шинкарук ушел из жизни. Ежегодно в Житомире проходит фестиваль «Пісенний Спас» имени Владимира Шинкарука.
Тэги: шинкарук, общественное обсуждение, переименование, Житомир
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:36:25, Сегодня
+1

Спросите любого молодого человека, кто такой Шинкарук- не ответят.
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 14:29:51, Сегодня
0

Да ну, уже лучше бы вместо Параджанова или Сциборского была улица Шинкарука
lg2013
2 lg (lg2013)   • 14:28:49, Сегодня
+6

Я не проти Шинкарука, але проти того, щоб такі гарні назви як Тихий і ін. замінили прізвищами. Навпаки, прізвища краще замінити на загальні назви типу Театральна, Київська.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus