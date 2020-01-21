Небольшую улицу в Житомире предлагают назвать именем Владимира Шинкарука

Житомирский городской совет впервые проводит общественное обсуждение в форме электронной конультации. Тема обсуждения: переименование проезда Тихого на проезд Владимира Шинкарука.
Соответствующее объявление размещено на сайте городского совете и на платформе электронной демократии E-DEM.
Согласно сообщению, переименование проезда Тихого инициировала общественная организация «Молодіжна громадська організація «Пісенний Спас».
Предложения и замечания относительно переименования принимаются на портале E-DEM в разделе консультации с общественностью по ссылке: https://consult.e-dem.tools/1810100000
Стоит заметить, что проезд Тихий находится в районе Ботанического сада, рядом с перекрестком улиц Восточная и Королёва.
Владимир Шинкарук
- известный житомирский композитор и поэт, заслуженный работник культуры Украины, бард, почетный гражданин города Житомира. 6 декабря 2015 года после тяжелой продолжительной болезни Владимир Шинкарук ушел из жизни
. Ежегодно в Житомире проходит фестиваль «Пісенний Спас»
имени Владимира Шинкарука.