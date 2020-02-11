Фонд энергоэффективности будет помогать утеплять многоэтажки Житомира

«Энергоэффективность - не просто тренд, а требование времени. Благодаря ее внедрению мы сделаем жизнь жителей Житомира комфортной. Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между Фондом энергоэффективности и Житомирским городским советом. Это важный шаг. Фонд будет оказывать поддержку ОСМД в реализации мероприятий по термомодернизации многоквартирных домов, осовременивании систем централизованного отопления, котельных, а также помогать привлекать банковское финансирование для ремонта жилого фонда», - сказал мэр Житомира.