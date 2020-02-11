Фонд энергоэффективности будет помогать утеплять многоэтажки Житомира

Житомирский городской совет 11 февраля подписал Меморандум о сотрудничестве с Фондом энергоэффективности. Об этом в соцсети заявил городской голова Сергей Сухомлин.
Церемония подписания состоялась во время презентации Программы поддержки энергоэффективности в многоквартирных домах «Энергодом», которая в этот день прошла для региональных ОСМД.
Предполагается, что совместная деятельность сторон будет способствовать экономии потребления энергетических ресурсов и расходов на коммунальные услуги объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), улучшению внешнего вида зданий, продлению срока их эксплуатации, повышению уровня комфорта и условий проживания в домах, а также увеличению их стоимости.
«Энергоэффективность - не просто тренд, а требование времени. Благодаря ее внедрению мы сделаем жизнь жителей Житомира комфортной. Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между Фондом энергоэффективности и Житомирским городским советом. Это важный шаг. Фонд будет оказывать поддержку ОСМД в реализации мероприятий по термомодернизации многоквартирных домов, осовременивании систем централизованного отопления, котельных, а также помогать привлекать банковское финансирование для ремонта жилого фонда», - сказал мэр Житомира.
Меморандумы сегодня подписали также руководители Коростеня, Новоград-Волынского и Малина.
https://www.facebook.com/100005192889455/videos/1161772687339150/
і ще про деякі житомрські будинки, та як там з теплопостачанням тощо
https://www.facebook.com/100005192889455/videos/1161751990674553/
https://www.facebook.com/100005192889455/videos/1161733530676399/
а ось будинок обслуговується здається приватною управляючою компанією
https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko/posts/182985129738276