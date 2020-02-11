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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 11 » 12:58:49

Фонд энергоэффективности будет помогать утеплять многоэтажки Житомира

Сегодня, 13:34:49 900 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фонд энергоэффективности будет помогать утеплять многоэтажки Житомира

 Житомирский городской совет 11 февраля подписал Меморандум о сотрудничестве с Фондом энергоэффективности. Об этом в соцсети заявил городской голова Сергей Сухомлин.

Церемония подписания состоялась во время презентации Программы поддержки энергоэффективности в многоквартирных домах «Энергодом», которая в этот день прошла для региональных ОСМД.

Предполагается, что совместная деятельность сторон будет способствовать экономии потребления энергетических ресурсов и расходов на коммунальные услуги объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), улучшению внешнего вида зданий, продлению срока их эксплуатации, повышению уровня комфорта и условий проживания в домах, а также увеличению их стоимости.
 

«Энергоэффективность - не просто тренд, а требование времени. Благодаря ее внедрению мы сделаем жизнь жителей Житомира комфортной. Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между Фондом энергоэффективности и Житомирским городским советом. Это важный шаг. Фонд будет оказывать поддержку ОСМД в реализации мероприятий по термомодернизации многоквартирных домов, осовременивании систем централизованного отопления, котельных, а также помогать привлекать банковское финансирование для ремонта жилого фонда», - сказал мэр Житомира.


Меморандумы сегодня подписали также руководители Коростеня, Новоград-Волынского и Малина.






 
Тэги: ОСМД, меморандум, энергоэффективность, Житомир
Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 13:56:05, Сегодня
-1

Ось про цей будинок, який на фото на початку статті, як і за які гроші там робили термомодернізацію
https://www.facebook.com/100005192889455/videos/1161772687339150/

і ще про деякі житомрські будинки, та як там з теплопостачанням тощо

https://www.facebook.com/100005192889455/videos/1161751990674553/
https://www.facebook.com/100005192889455/videos/1161733530676399/

а ось будинок обслуговується здається приватною управляючою компанією
https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko/posts/182985129738276
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 13:58:51, Сегодня
-1

До речі, в цьому 2020 році ще діє програма "теплих кредитів" (наскільки я чув, умови там значно легші, ніж у фонду енергоефективності).
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