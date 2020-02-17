«Закрой рот и раздевайся»: в темной подворотне насильник с ножом набросился на женщину

В Бердичеве мужчина с ножом набросился на женщину, она не растерялась, начала звать на помощь и сопротивляться. Происшествие произошло вечером 15 февраля возле железнодорожного вокзала.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Предварительно, недалеко от железнодорожной станции на женщину напал прохожий, с которым она разминулась по дороге домой. Пострадавшая указала на наличие у мужчины острого предмета, чем ей и была причинена резаная рана шеи. Подняв шум и сопротивляясь, заявительница напугала нападающего, и тот убежал. Женщина запомнила приметы своего обидчика и сообщила их полицейским", - информирует полиция.
В ходе первоочередных мероприятий правоохранители отработали территорию железнодорожной станции, вокзала и прилегающую местность, проверив лиц, которые внешне подпадали под описание нападавшего. Сейчас в рамках начатого уголовного производства полицейские продолжают розыск мужчины.
В соцсети бердичевляне пишут, что мужчина пытался изнасиловать женщину.
"15-го февраля в городе Бердичеве, в 18.10, случилось нападение на мою сестру, попытка изнасилования и покушение на убийство. Между окончанием перона на вокзале и старым переездом. Мужчина 35-40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, одет в тёмную куртку, темные штаны и шапку, с 3-х дневной небритостью и легким перегаром. Сначала спросил который час, прошел мимо, а потом догнал, напал с ножом со спины, сказал закрыть рот и раздеваться. Сестра начала сопротивляться, и он нанес ей ранения в шею, потом положил на рельсы, она оттолкнула его ногами, порезала себе руки, а он убежал в сторону вокзала. Если есть люди которые могли видеть похожего под описание подозрительного мужчину в это время и в этом месте, пишите в личку или обращайтесь в 102. Девушки и женщины, будьте предельно аккуратны и не ходите одни в темное время суток"
, - сообщила пользователь Sophie la Sage
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«Закрой рот и раздевайся»: в темной подворотне насильник с ножом набросился на женщину