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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 17 » 11:15:07

«Закрой рот и раздевайся»: в темной подворотне насильник с ножом набросился на женщину

Сегодня, 11:31:07 1957 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Закрой рот и раздевайся»: в темной подворотне насильник с ножом набросился на женщину

 В Бердичеве мужчина с ножом набросился на женщину, она не растерялась, начала звать на помощь и сопротивляться. Происшествие произошло вечером 15 февраля возле железнодорожного вокзала.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Предварительно, недалеко от железнодорожной станции на женщину напал прохожий, с которым она разминулась по дороге домой. Пострадавшая указала на наличие у мужчины острого предмета, чем ей и была причинена резаная рана шеи. Подняв шум и сопротивляясь, заявительница напугала нападающего, и тот убежал. Женщина запомнила приметы своего обидчика и сообщила их полицейским", - информирует полиция.


В ходе первоочередных мероприятий правоохранители отработали территорию железнодорожной станции, вокзала и прилегающую местность, проверив лиц, которые внешне подпадали под описание нападавшего. Сейчас в рамках начатого уголовного производства полицейские продолжают розыск мужчины.

В соцсети бердичевляне пишут, что мужчина пытался изнасиловать женщину.

"15-го февраля в городе Бердичеве, в 18.10, случилось нападение на мою сестру, попытка изнасилования и покушение на убийство. Между окончанием перона на вокзале и старым переездом. Мужчина 35-40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, одет в тёмную куртку, темные штаны и шапку, с 3-х дневной небритостью и легким перегаром. Сначала спросил который час, прошел мимо, а потом догнал, напал с ножом со спины, сказал закрыть рот и раздеваться. Сестра начала сопротивляться, и он нанес ей ранения в шею, потом положил на рельсы, она оттолкнула его ногами, порезала себе руки, а он убежал в сторону вокзала. Если есть люди которые могли видеть похожего под описание подозрительного мужчину в это время и в этом месте, пишите в личку или обращайтесь в 102. Девушки и женщины, будьте предельно аккуратны и не ходите одни в темное время суток", - сообщила пользователь Sophie la Sage.
Тэги: нападение, Бердичев, изнасилование
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