«Закрой рот и раздевайся»: в темной подворотне насильник с ножом набросился на женщину

"Предварительно, недалеко от железнодорожной станции на женщину напал прохожий, с которым она разминулась по дороге домой. Пострадавшая указала на наличие у мужчины острого предмета, чем ей и была причинена резаная рана шеи. Подняв шум и сопротивляясь, заявительница напугала нападающего, и тот убежал. Женщина запомнила приметы своего обидчика и сообщила их полицейским", - информирует полиция.