В Житомире военные из 50-го отдельного ремонтно-восстановительного полка провели "Флешмоб подяки" и поздравили пожилых женщин с наступающей весной.
Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Північ
".
"Весна уже на пороге, и ремонтники 50 отдельного ремонтно-восстановительного полка решили порадовать пожилых украинок в родном городе - поздравить их с весной", - говорится в сообщении.
Военные выбирали на улицах случайных прохожих женщин и вручали им цветы, конфеты и продуктовые наборы.
Реакцию пожилых житомирянок можете увидеть в видео.
В Житомире военные поздравили пожилых женщин с праздником весны. ВИДЕО
Если поздравляли с наступлением весны, тогда почему только женщин? Для мужиков весна не начнётся что ли? Если имелось ввиду 8-е марта, то не рановато ли поздравлять?