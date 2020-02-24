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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 24 » 12:09:39

В Житомире военные поздравили пожилых женщин с праздником весны. ВИДЕО

Сегодня, 12:31:39 543 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире военные поздравили пожилых женщин с праздником весны. ВИДЕО

 В Житомире военные из 50-го отдельного ремонтно-восстановительного полка провели "Флешмоб подяки" и поздравили пожилых женщин с наступающей весной.

Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Північ".
 

"Весна уже на пороге, и ремонтники 50 отдельного ремонтно-восстановительного полка решили порадовать пожилых украинок в родном городе - поздравить их с весной", - говорится в сообщении.


Военные выбирали на улицах случайных прохожих женщин и вручали им цветы, конфеты и продуктовые наборы.

Реакцию пожилых житомирянок можете увидеть в видео.

Тэги: женщины, поздравление, Житомир, военные
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:31:30, Сегодня [Материал]
0

Собаке когда нечего делать она лижет яйца. У вас все машины отремонтированы? Занимайтесь своими прямыми обьязаностями.
Muz
2 Игорь (Muz)   • 14:38:54, Сегодня [Материал]
+2

Странная мода у нас вырисовывается - начинать что-то праздновать, поздравлять за неделю до события...
Если поздравляли с наступлением весны, тогда почему только женщин? Для мужиков весна не начнётся что ли? Если имелось ввиду 8-е марта, то не рановато ли поздравлять?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:03:58, Сегодня [Материал]
+1

В торговом колледже что на Корбутовке солдатскими сухпайками торговали. Может это ваши сухпайки? пошлибы и разобрались к директору что-почем продавал.
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