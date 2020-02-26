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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 26 » 09:55:24

ДТП в пригороде Житомира: школьник попал под колеса внедорожника. ФОТО

Сегодня, 10:05:08 1068 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в пригороде Житомира: школьник попал под колеса внедорожника. ФОТО

 В пригороде Житомира 17-летний парень попал под колеса внедорожника. Как стало известно "ЖЖ", дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 20:00 в с. Сингуры.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, 35-летний житель Житомирского района, совершил наезд на пешехода, 17-летнего местного жителя, который пересекал автодорогу.

"В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Житомирской областной больницы", - сообщают в ГУНП Житомирщины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Тэги: Житомирский район, дтп
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:08:37, Сегодня [Материал]
+1

На фото - пешеходный переход. Непонятно, на переходе пацана снесли его или нет.
bender123
2 vasya (bender123)   • 11:15:16, Сегодня [Материал]
+1

судя по повреждениям авто удар был капец какой.. это чудо что парень живой, надеюсь поправиться и все у него будет хорошо! как там он в больнице в статье ничего не пишут..
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:17:49, Сегодня [Материал]
0

Да, похоже явно не 50км/час.
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