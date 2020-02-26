В пригороде Житомира 17-летний парень попал под колеса внедорожника. Как стало известно "ЖЖ
", дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 20:00 в с. Сингуры.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, 35-летний житель Житомирского района, совершил наезд на пешехода, 17-летнего местного жителя, который пересекал автодорогу.
"В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Житомирской областной больницы"
, - сообщают в ГУНП Житомирщины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП в пригороде Житомира: школьник попал под колеса внедорожника. ФОТО