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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Март » 4 » 11:27:43

ПНУ: Житомирский национальный агроэкологический университет сменил название

Сегодня, 11:40:43 1849 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ПНУ: Житомирский национальный агроэкологический университет сменил название

 Житомирский национальный агроэкологический университет отныне называется Полесский национальный университет. Об этом в соцсети сообщил ректор университета Олег Скидан.

"Житомирский национальный агроэкологический университет переименован в Полесский национальный университет !!! Поздравляю коллектив и студентов с высоким признанием общих достижений !!! Большая благодарность всем, кто поддержал университет на нашем пути к новым достижениям на благо Украины!!!", - написал 4 март ректор ПНУ.

Как сообщалось, главной причиной переименования заведения, по мнению ректора, является внесение изменений в закон "О высшем образовании", который трактует новые требования для научно-педагогических работников и установление минимального лимита цен на обучение.

Катализатором этого переименования стало изменение специфики классических и региональных высших учебных заведений. Речь идет о выделении количества бюджетных мест учебным заведениям, ведь когда Министерство образования назначает лимиты, в первую очередь обращает внимание на региональную принадлежность заведения и направления специализации.

ЖНАЭУ попал под эти категории, так как "агроэкологический" не является классическим вузом. После изменения названия исчезла привязка к конкретному региону, а разновидности специальностей в университете позволяют выпускать не только специалистов экологического направления, но и многих других.

Напомним, в апреле 2019 года Житомирский государственный технологический университет переименовали в Государственный университет "Житомирская политехника".
Тэги: Житомир, ПНУ, агроуниверситет, переименование
Комментариев: 2
Jafar_bei
1 Allex (Jafar_bei)   • 12:11:19, Сегодня [Материал]
+1

ну змінили назву, а чи зміниться наповнення?
"точнісілько як у нашому садку" (С) Петрик П"яточкін

ну або як у анекдоті про бордель))
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:59:02, Сегодня [Материал]
+1

"установление минимального лимита цен на обучение." особенно порадовало.
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