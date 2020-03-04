ПНУ: Житомирский национальный агроэкологический университет сменил название

Житомирский национальный агроэкологический университет отныне называется Полесский национальный университет. Об этом в соцсети сообщил ректор университета Олег Скидан.
"Житомирский национальный агроэкологический университет переименован в Полесский национальный университет !!! Поздравляю коллектив и студентов с высоким признанием общих достижений !!! Большая благодарность всем, кто поддержал университет на нашем пути к новым достижениям на благо Украины!!!"
, - написал 4 март ректор ПНУ
.
Как сообщалось, главной причиной переименования заведения
, по мнению ректора, является внесение изменений в закон "О высшем образовании", который трактует новые требования для научно-педагогических работников и установление минимального лимита цен на обучение.
Катализатором этого переименования стало изменение специфики классических и региональных высших учебных заведений. Речь идет о выделении количества бюджетных мест учебным заведениям, ведь когда Министерство образования назначает лимиты, в первую очередь обращает внимание на региональную принадлежность заведения и направления специализации.
ЖНАЭУ попал под эти категории, так как "агроэкологический" не является классическим вузом. После изменения названия исчезла привязка к конкретному региону, а разновидности специальностей в университете позволяют выпускать не только специалистов экологического направления, но и многих других.
Напомним, в апреле 2019 года Житомирский государственный технологический университет переименовали в Государственный университет "Житомирская политехника"
.
"точнісілько як у нашому садку" (С) Петрик П"яточкін
ну або як у анекдоті про бордель))