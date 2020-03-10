10 марта в Главном управлении Нацполиции Житомирщины состоялся брифинг относительно установленных обстоятельств самоубийства житомирянина Олега Котенко, которое произошло 6 марта.
Причиной смерти мужчины было огнестрельное ранение головы.
Заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции Вячеслав Пашковский сообщил об обстоятельствах, в которых было обнаружено тело 46-летнего мужчины. Так, погибший находился в подъезде дома, где расположена его квартира, между 2 и 3 этажами. Рядом был стульчик из дома, зажигалка, сигареты. Также на месте было обнаружено оружие, зарегистрированное на мужчину.
"Все объективные сведения, собранные на месте происшествия, обнаружены и зафиксированы обстоятельства - положение тела, расположение оружия, другая следовая информация - указывают на самоубийство. Никаких сведений, позволяющих говорить о другом, в настоящее время не получено", - сказал Вячеслав Пашковский.
Заместитель начальника Следственного управления ГУНП Владимир Богатков рассказал о работе следователей по расследованию уголовного производства. В частности, подтвердил, что смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения из оружия, найденного на месте происшествия.
"Относительно мотивов совершения самоубийства - мы сейчас проверяем несколько причин и версий. Также продолжается ряд предназначенных экспертных исследований", - сказал Владимир Богатков.
Как сообщал, в подъезде дома в Житомире нашли застреленным бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко
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Все указывает на самоубийство. В полиции назвали основную версию гибели житомирянина Олега Котенко