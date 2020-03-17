В учебном центре десантно-штурмовых войск, расположенном в селе Перлявка Житомирской области, недосчитались ноутбуков на общую сумму около 270 тыс. гривен.
Об этом сообщает 368.media
со ссылкой на материалы уголовного производства по ч. 3 ст. 410 УК.
Пропажу обнаружили в конце февраля 2020 года — начальник военного городка открыл опечатанный склад и недосчитался 14 ноутбуков, которые хранились в отдельном хранилище.
О происшествии начальник военного городка сообщил начальнику учебного центра (воинская часть А0339 — Ред.), а тот — в правоохранительные органы.
Следствие ведет Генеральное бюро расследований. Хмельницкий суд дал следователям разрешение на обыск в воинской части.
В учебном центре ДШВ под Житомиром пропали ноутбуки на четверть миллиона гривен – СМИ