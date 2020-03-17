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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 17 » 08:55:25

В учебном центре ДШВ под Житомиром пропали ноутбуки на четверть миллиона гривен – СМИ

Вчера, 09:05:25 2808 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В учебном центре ДШВ под Житомиром пропали ноутбуки на четверть миллиона гривен – СМИ

 В учебном центре десантно-штурмовых войск, расположенном в селе Перлявка Житомирской области, недосчитались ноутбуков на общую сумму около 270 тыс. гривен. 

Об этом сообщает 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства по ч. 3 ст. 410 УК.

Пропажу обнаружили в конце февраля 2020 года — начальник военного городка открыл опечатанный склад и недосчитался 14 ноутбуков, которые хранились в отдельном хранилище.

О происшествии начальник военного городка сообщил начальнику учебного центра (воинская часть А0339 — Ред.), а тот — в правоохранительные органы.

Следствие ведет Генеральное бюро расследований. Хмельницкий  суд дал следователям разрешение на обыск в воинской части.
Тэги: Центр, кража, ноутбуки, дшв
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