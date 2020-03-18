До 5 кг в одни руки: сеть АТБ вводит ограничение на продажу товаров

18 марта сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на продажу товаров в одни руки, сообщается на сайте компании. Отмечается, что один человек может купить до 12 бутылок пива, воды и других напитков.
Все остальные товары продаются в количестве до 5 штук или кг в одни руки
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В комментарии liga.net
начальник управления по корпоративным коммуникациям сети Сергей Демченко сказал, что с 19 марта ограничения по плодоовощной группе товаров будет снято.
По словам Демченко, ограничения по всем другим видам продукции будут действовать до конца карантина и будут продолжены в случае пересмотра его сроков местными или центральными органами власти.
Представитель АТБ также отметил, что компания не собирается повышать цены на товары социальной группы.