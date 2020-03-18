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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Март » 18 » 15:27:01

До 5 кг в одни руки: сеть АТБ вводит ограничение на продажу товаров

Вчера, 15:28:01 2850 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До 5 кг в одни руки: сеть АТБ вводит ограничение на продажу товаров

 18 марта сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на продажу товаров в одни руки, сообщается на сайте компании. Отмечается, что один человек может купить до 12 бутылок пива, воды и других напитков.

Все остальные товары продаются в количестве до 5 штук или кг в одни руки.

В комментарии liga.net начальник управления по корпоративным коммуникациям сети Сергей Демченко сказал, что с 19 марта ограничения по плодоовощной группе товаров будет снято.

По словам Демченко, ограничения по всем другим видам продукции будут действовать до конца карантина и будут продолжены в случае пересмотра его сроков местными или центральными органами власти.

Представитель АТБ также отметил, что компания не собирается повышать цены на товары социальной группы.
Тэги: Карантин, АТБ, товары, продажа
Комментариев: 7
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 15:30:50, Вчера [Материал]
+5

Надо было бы вообще до 3 кг., а то с ума сходят многие - закупаются, аки не в себя
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:39:15, Вчера [Материал]
+2

А зачем сразу 12 бутылок воды?
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 15:59:45, Вчера [Материал]
+2

После АТБшевского пива сушняк дикий
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:17:33, Вчера [Материал]
+6

Бердичевское пить надо. Разливное.
Тюха
4 Серёжа (Тюха)   • 16:14:37, Вчера [Материал]
0

ага и голова квадратна
bda
6 ДДД (bda)   • 20:20:07, Вчера [Материал]
0

интересно, если (?) появятся маски и АХД в аптеках, какой максимум установят? БРЕД, какой-то, происходит...
MAS-ter
7 Mast (MAS-ter)   • 00:48:16, Сегодня [Материал]
0

Главное, чтобы было больше, чем у соседа.
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