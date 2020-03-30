В Житомире утром, 30 марта, в микрорайоне Малёванка произошло дорожно транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика.
Как сообщает "Суспільне Житомир
", на перекрестке улиц Героев Пожарных и Святого Иоанна Павла II столкнулись "Газель" и "Рено"
На месте происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарные. Работает полиция.
По имеющейся информации, в результате ДТП травмы получил пассажир одной из машин.
ФОТО: "Суспільне Житомир"
В Житомире на перекрестке произошло ДТП, есть пострадавшие. ФОТО
Но у нас простых и эффективных путей не ищут.