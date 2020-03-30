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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 30 » 09:49:39

В Житомире на перекрестке произошло ДТП, есть пострадавшие. ФОТО

Вчера, 10:18:39 3444 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на перекрестке произошло ДТП, есть пострадавшие. ФОТО

 В Житомире утром, 30 марта, в микрорайоне Малёванка произошло дорожно транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика.

Как сообщает "Суспільне Житомир", на перекрестке улиц Героев Пожарных и Святого Иоанна Павла II столкнулись "Газель" и "Рено"

На месте происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарные. Работает полиция.

По имеющейся информации, в результате ДТП травмы получил пассажир одной из машин.




ФОТО: "Суспільне Житомир"
Тэги: дтп, авария, Житомир
Комментариев: 3
velcade
1 Санитар (velcade)   • 10:48:36, Вчера [Материал]
+1

Ещё не красный, уже не красный...
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 11:03:39, Вчера [Материал]
+4

В Европе на таких малонагруженных перекрёстках предпочитают делать круговое движение: не надо тратиться на ремонт светофоров, никто не пролетит такой перекрёсток на скорости на красный - ни депутат, ни судья, ни другой идиот; законы физики не обойдёшь, в отличие от ПДД...
Но у нас простых и эффективных путей не ищут.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 11:17:41, Вчера [Материал]
0

А у нас світлофор наше все. Як це червоний не зупиняє... ще й народ петиціями про світлофори просить те саме. От і луплять їх скрізь.
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