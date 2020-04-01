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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 1 » 12:13:54

В Житомирской области для помощи пожилым людям в условиях карантина создали «горячую линию»

Вчера, 12:37:54 1224 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области для помощи пожилым людям в условиях карантина создали «горячую линию»

 Для одиноких пожилых людей в Житомирской области создали «горячую линию» для получения консультаций по приобретению продуктов, медикаментов и доставке необходимых товаров первой необходимости

Об этом сообщает департамент труда, социальной и семейной политики ОГА.
 

«В связи с введением карантина, связанного с недопущением распространения вирусной инфекции COVID-19 для поддержки одиноких пожилых людей департамент труда, социальной и семейной политики ОГА открыл горячую линию», - говорится в сообщении департамента.


Так, жители области пожилого возраста, которые в условиях карантина не в состоянии обеспечить себя необходимыми лекарствами, продуктами, средствами личной гигиены, дезинфицирующими средствами, могут обращаться отныне на «горячую линию»: (0412) 47-47-50, (0412) 47-47-10.

«Горячая линия» работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Напоминаем, что пожилым людям следует оставаться дома, минимизировать потребность посещать места массового скопления людей во время карантина (общественный транспорт, аптеки, магазины).

Тэги: пожилые люди, горячая линия, помощь
Комментариев: 1
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 18:24:31, Вчера [Материал]
+1

До всіх людей довели номер гарячої лінії??? Чи відсотків 80 навідь після закінчення карантину не будуть про це знати!
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