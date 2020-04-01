Для одиноких пожилых людей в Житомирской области создали «горячую линию» для получения консультаций по приобретению продуктов, медикаментов и доставке необходимых товаров первой необходимости
Об этом сообщает департамент труда, социальной и семейной политики ОГА.
«В связи с введением карантина, связанного с недопущением распространения вирусной инфекции COVID-19 для поддержки одиноких пожилых людей департамент труда, социальной и семейной политики ОГА открыл горячую линию», - говорится в сообщении департамента.
Так, жители области пожилого возраста, которые в условиях карантина не в состоянии обеспечить себя необходимыми лекарствами, продуктами, средствами личной гигиены, дезинфицирующими средствами, могут обращаться отныне на «горячую линию»: (0412) 47-47-50, (0412) 47-47-10
.
«Горячая линия» работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
Напоминаем, что пожилым людям следует оставаться дома, минимизировать потребность посещать места массового скопления людей во время карантина (общественный транспорт, аптеки, магазины).
В Житомирской области для помощи пожилым людям в условиях карантина создали «горячую линию»