В бюджете Житомирской области есть 72 миллионов гривен, которые в случае необходимости могут использовать на борьбу с коронавирусом. Об этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал в интервью для ЧЕСНО
.
«Сейчас могу сказать о 72 миллионах, которые имеем на первоочередные меры противодействия коронавирусу. Областной совет в случае необходимости соберется в любой момент, и мы сделаем перераспределение бюджета в сторону увеличения расходов именно на борьбу с коронавирусом. С момента, когда в нашей области введена чрезвычайная ситуация, все расходы, кроме защищенных статей, прекращены. И поэтому сейчас средства аккумулируются»
, - сказал Бунечко.
ФОТО: ЧЕСНО
По словам председателя ОГА, для борьбы с вирусом могут забрать средства из разных областных программ, в том числе из реконструкции стадиона «Полесье».
«Стадион строят из неизвестно какого года, и я уже шестой, кто его достраивает. Мы выделили на него 15 миллонов. И хотя я пообещал общине, что в этом году его дострою, я уверен, что люди отнесутся с пониманием, если я попрошу эти средства перераспределить на борьбу с пандемией. И таких программ много. Например, деньги на выполнение депутатских полномочий. Ими готовы пожертвовать. Депутатские фонды - это самый оптимальный вариант», - добавил председатель облгосадминистрации.
Он также пояснил, что более чем 50 миллионов с общей суммы - это средства из бюджетов различных уровней, а 20 миллионов - меценатские средства, которые есть сейчас. Они аккумулированы, а некоторые уже даже потрачены.
ФОТО: ЧЕСНО
Житомирщина может забрать 15 млн с реконструкции стадиона и направить их на борьбу с COVID-19
Разогнать все эти недофутбольные и недоволлейбольные недокоманды и все деньги отдать на медицину, школы и инфраструктуру.
К здоровью нации это не имеет никакого отношения, лучше дворовые футбольные "клетки" ремонтировать.
Ну, це ж брехня. Стадіон не треба будувати чи добудовувати. Його треба реконструювати. Два роки тому Гундич надував свинячі щоки і казав, що ось-ось. Минув рік. Влітку 2019 року раптово з'ясувалося, що Гундич - найбагатший кандидат у нардепи. Який легко купив Михайлівську на 2 дні. А стадіон досі - порожняк.
Запитання: у цій країні є хоч одна прокурорська сука, яка зможе звести докупи факти казкового збагачення Гундича і Ко - і безкінечної реставрації стадіона? Чи це країна без майбутнього і без шансів? (С) Calgarian
И НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!
а стадион вечен