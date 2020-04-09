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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 9 » 16:41:59

Житомирщина может забрать 15 млн с реконструкции стадиона и направить их на борьбу с COVID-19

Сегодня, 16:58:59 577 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина может забрать 15 млн с реконструкции стадиона и направить их на борьбу с COVID-19

 В бюджете Житомирской области есть 72 миллионов гривен, которые в случае необходимости могут использовать на борьбу с коронавирусом. Об этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал в интервью для ЧЕСНО.

«Сейчас могу сказать о 72 миллионах, которые имеем на первоочередные меры противодействия коронавирусу. Областной совет в случае необходимости соберется в любой момент, и мы сделаем перераспределение бюджета в сторону увеличения расходов именно на борьбу с коронавирусом. С момента, когда в нашей области введена чрезвычайная ситуация, все расходы, кроме защищенных статей, прекращены. И поэтому сейчас средства аккумулируются», - сказал Бунечко.

ФОТО: ЧЕСНО

По словам председателя ОГА, для борьбы с вирусом могут забрать средства из разных областных программ, в том числе из реконструкции стадиона «Полесье».
 

«Стадион строят из неизвестно какого года, и я уже шестой, кто его достраивает. Мы выделили на него 15 миллонов. И хотя я пообещал общине, что в этом году его дострою, я уверен, что люди отнесутся с пониманием, если я попрошу эти средства перераспределить на борьбу с пандемией. И таких программ много. Например, деньги на выполнение депутатских полномочий. Ими готовы пожертвовать. Депутатские фонды - это самый оптимальный вариант», - добавил председатель облгосадминистрации.


Он также пояснил, что более чем 50 миллионов с общей суммы - это средства из бюджетов различных уровней, а 20 миллионов - меценатские средства, которые есть сейчас. Они аккумулированы, а некоторые уже даже потрачены.

ФОТО: ЧЕСНО
Тэги: Житомирская область, стадион полесье, бюджет, коронавирус
Комментариев: 7
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:08:02, Сегодня [Материал]
0

Да кому нужен этот уродливый стадион и недокоманды.
Разогнать все эти недофутбольные и недоволлейбольные недокоманды и все деньги отдать на медицину, школы и инфраструктуру.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 17:39:15, Сегодня [Материал]
0

Не разогнать, а на самоокупаемость - пусть за ногомяч платят его любители.
К здоровью нации это не имеет никакого отношения, лучше дворовые футбольные "клетки" ремонтировать.
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 18:44:09, Сегодня [Материал]
+2

"Стадион строят из неизвестно какого года, и я уже шестой, кто его достраивает."

Ну, це ж брехня. Стадіон не треба будувати чи добудовувати. Його треба реконструювати. Два роки тому Гундич надував свинячі щоки і казав, що ось-ось. Минув рік. Влітку 2019 року раптово з'ясувалося, що Гундич - найбагатший кандидат у нардепи. Який легко купив Михайлівську на 2 дні. А стадіон досі - порожняк.

Запитання: у цій країні є хоч одна прокурорська сука, яка зможе звести докупи факти казкового збагачення Гундича і Ко - і безкінечної реставрації стадіона? Чи це країна без майбутнього і без шансів? (С) Calgarian
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 20:24:37, Сегодня [Материал]
0

Тарас, ну ты же прекрасно знаешь ответ- НЕТ в Украине такого человека, который сможет сложить в кучу все факты про Гундича;) НЕТ!

И НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!
Squier
4 Денис (Squier)   • 19:37:21, Сегодня [Материал]
0

там маржа больше :)
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:21:12, Сегодня [Материал]
0

коронозараза пройдёт
а стадион вечен
Antisvinomir1
7 Johnny (Antisvinomir1)   • 20:27:02, Сегодня [Материал]
0

ГОРАЗДО дешевле было снести к е*ене матери это уродство на бульваре и с нуля построить абсолютно новый чисто футбольный стадион тысяч эдак на 15000 зрителей. НО в таком случае не на чем было бы воровать бабло на домики за городом, люксовые авто, поездки заграницу с любовницами и прочие ништяки.
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