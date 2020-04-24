Житомирская область на борьбу с COVID-19 уже потратила 79 миллионов гривен

На противодействие COVID-19 в Житомирской области выделено 124,7 млн грн. Из местных бюджетов области направлено 95,3 млн грн, в том числе из областного бюджета - 32 млн грн. Об этом 23 апреля рассказал председатель областного совета Владимир Ширма.
Также от малого и среднего бизнеса поступило 15,4 млн грн и 14 млн грн - это средства «большого бизнеса»
«На сегодня на превентивные меры и борьбу с опасной инфекцией уже использовано 79 млн грн. Распорядителями средств является областная и местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседаниях этих комиссий и решается, на какие насущные потребности направить средства. В частности, средства распределяются, как на закупку тестов, медикаментов, так и на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, бензина для бригад «скорой», доплату медицинским работникам и т.д.», - сообщил Владимир Ширма.
Среди прочего на приобретение средств индивидуальной защиты использовано более 10,5 млн грн бюджетных средств и 2,2 млн грн частных средств; на закупку лекарственных средств направлено почти 4,7 млн грн бюджетных средств и 1,3 млн грн - это частные средства.
На приобретение медицинской аппаратуры использовано почти 9,5 млн грн бюджетных и 3,8 млн грн частных средств.