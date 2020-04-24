Житомирская область на борьбу с COVID-19 уже потратила 79 миллионов гривен

«На сегодня на превентивные меры и борьбу с опасной инфекцией уже использовано 79 млн грн. Распорядителями средств является областная и местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседаниях этих комиссий и решается, на какие насущные потребности направить средства. В частности, средства распределяются, как на закупку тестов, медикаментов, так и на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, бензина для бригад «скорой», доплату медицинским работникам и т.д.», - сообщил Владимир Ширма.