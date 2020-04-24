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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Апрель » 24 » 11:47:21

Житомирская область на борьбу с COVID-19 уже потратила 79 миллионов гривен

Сегодня, 11:53:21 336 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область на борьбу с COVID-19 уже потратила 79 миллионов гривен

 На противодействие COVID-19 в Житомирской области выделено 124,7 млн грн. Из местных бюджетов области направлено 95,3 млн грн, в том числе из областного бюджета - 32 млн грн. Об этом 23 апреля рассказал председатель областного совета Владимир Ширма.

Также от малого и среднего бизнеса поступило 15,4 млн грн и 14 млн грн - это средства «большого бизнеса»
 

«На сегодня на превентивные меры и борьбу с опасной инфекцией уже использовано 79 млн грн. Распорядителями средств является областная и местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседаниях этих комиссий и решается, на какие насущные потребности направить средства. В частности, средства распределяются, как на закупку тестов, медикаментов, так и на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, бензина для бригад «скорой», доплату медицинским работникам и т.д.», - сообщил Владимир Ширма.


Среди прочего на приобретение средств индивидуальной защиты использовано более 10,5 млн грн бюджетных средств и 2,2 млн грн частных средств; на закупку лекарственных средств направлено почти 4,7 млн грн бюджетных средств и 1,3 млн грн - это частные средства.

На приобретение медицинской аппаратуры использовано почти 9,5 млн грн бюджетных и 3,8 млн грн частных средств.
Тэги: Житомирская область, бюджет, коронавирус
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 12:13:30, Сегодня [Материал]
+1

по больницам ничего нет, на что деньги тратят?
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:20:50, Сегодня [Материал]
0

На пиар мэра с собаками.
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