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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 12 » 18:16:21

На Житомирщине женщина решила покурить и выпала из окна 4-го этажа

Сегодня, 18:16:21 352 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине женщина решила покурить и выпала из окна 4-го этажа

 В Бердичеве женщина вышла на балкон покурить и выпала из окна. Происшествие произошло на днях в многоквартирном доме по улице Житомирской.

Женщина выпала с четвертого этажа на крышу магазина и получила многочисленные травмы, сообщает сайт "Рио-Бердичев".

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. В ходе проведенной первоочередной проверки правоохранители установили, что пострадавшей женщиной является бердичевлянка 1986 г.р. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и вышла на балкон, чтобы покурить.

Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Бердичевской ЦРБ. Вместе с потерпевшей в медицинское учреждение врачи доставили и 7-месячного ребенка, которая на тот момент был в квартире.

Стоит добавить, что данная семья неоднократно попадала в поле зрения инспекторов ювенальной превенции и службы по делам детей.
Тэги: Женщина, выпала, Бердичев
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