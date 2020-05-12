На Житомирщине женщина решила покурить и выпала из окна 4-го этажа

В Бердичеве женщина вышла на балкон покурить и выпала из окна. Происшествие произошло на днях в многоквартирном доме по улице Житомирской.
Женщина выпала с четвертого этажа на крышу магазина и получила многочисленные травмы, сообщает сайт "Рио-Бердичев
".
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. В ходе проведенной первоочередной проверки правоохранители установили, что пострадавшей женщиной является бердичевлянка 1986 г.р. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и вышла на балкон, чтобы покурить.
Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Бердичевской ЦРБ. Вместе с потерпевшей в медицинское учреждение врачи доставили и 7-месячного ребенка, которая на тот момент был в квартире.
Стоит добавить, что данная семья неоднократно попадала в поле зрения инспекторов ювенальной превенции и службы по делам детей.