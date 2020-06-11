ГБР и СБУ проводили обыски в Житомирском городском совете - СМИ

"Комментировать мы не можем - это может сделать только следователь. Согласно следственных действий эта информация является конфиденциальной, сотрудники не имеют права разглашать детали досудебного расследования - это запрещено законом и влечет за собой уголовную ответственность", - рассказал один из сотрудников, который осуществлял обыск.