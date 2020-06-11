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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июнь » 11 » 08:22:57

ГБР и СБУ проводили обыски в Житомирском городском совете - СМИ

Сегодня, 08:35:57 898 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ГБР и СБУ проводили обыски в Житомирском городском совете - СМИ

 В Житомире 10 июня в помещении городского совета, а также в Управлении капитального строительства Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины проводили обыски.

Причина расследования пока не известна, передает Times.Zt.
 

"Комментировать мы не можем - это может сделать только следователь. Согласно следственных действий эта информация является конфиденциальной, сотрудники не имеют права разглашать детали досудебного расследования - это запрещено законом и влечет за собой уголовную ответственность", - рассказал один из сотрудников, который осуществлял обыск.


Пресс-служба территориального управления СБУ сообщила, что данных относительно обысков в Житомире у них пока нет, однако в ГБР пообещали держать в курсе дела.

"Я не могу пока рассказать детали дела, могу только подтвердить, что действительно наши сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, проводили обыски. По их результатам скоро подготовим информационное сообщение и опубликуем на официальном сайте", - сказала сотрудница пресс-службы ГБР.
Тэги: СБУ, обыски, ГБР, горсовет
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:08:23, Сегодня [Материал]
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