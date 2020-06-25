Пожар в многоэтажке: пожилую житомирянку спасли из захламленной квартиры

В Житомире в пятиэтажном жилом доме по улице Космонавтов произошел пожар. Охваченная огнем квартира была загромождена различными вещами, что затрудняло процесс тушения.
Об этом "ЖЖ
" рассказали в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. В доме наблюдалось сильное задымление. Пожарным пришлось применять аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания. Проведя разведку внутри помещения, они обнаружили на кухне 77-летнюю владелицу жилья и вывели ее на свежий воздух", - информируют спасатели.
От помощи медиков и госпитализации в больницу женщина отказалась.
Силами бойцов ГСЧС пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на общей площади 5 кв. м, которые находились на кухне.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.