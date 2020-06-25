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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 25 » 12:58:38

Пожар в многоэтажке: пожилую житомирянку спасли из захламленной квартиры

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Пожар в многоэтажке: пожилую житомирянку спасли из захламленной квартиры

 В Житомире в пятиэтажном жилом доме по улице Космонавтов произошел пожар. Охваченная огнем квартира была загромождена различными вещами, что затрудняло процесс тушения.

Об этом "ЖЖ" рассказали в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
 

"Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. В доме наблюдалось сильное задымление. Пожарным пришлось применять аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания. Проведя разведку внутри помещения, они обнаружили на кухне 77-летнюю владелицу жилья и вывели ее на свежий воздух", - информируют спасатели.


От помощи медиков и госпитализации в больницу женщина отказалась.

Силами бойцов ГСЧС пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на общей площади 5 кв. м, которые находились на кухне.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Тэги: квартира, Житомир, пожар
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