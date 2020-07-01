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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Июль » 1 » 10:40:40

Премьера при пустом зале: Житомирский драмтеатр завершил 76-й театральный сезон. ФОТО

Сегодня, 11:04:40 876 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Премьера при пустом зале: Житомирский драмтеатр завершил 76-й театральный сезон. ФОТО

 Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр имени Кочерги завершил театральный сезон показом премьерного спектакля «Дарагой тавариш Б-г». Об этом сообщается на странице театра в соцсети Facebook.

Из-за карантин премьера проходила в закрытом режиме только для художественного совета театра, коллектива и представителей областной власти.

Спектакль поставлен по рассказу Анатолия Крыма «Письмо Богу».
 

«Всем героям пьесы будто предназначено судьбой страдать от одиночества, как символа врожденного «порока» человечества. Любовь, ненависть, предательство, свобода, страдания, эти чувства, в течение спектакля меняют наши взгляды на бытие и дают понять, что в этом мире мы живем, чтобы делать добро», - рассказала Наталья Тимошкина, режиссер-поставновщик представления, главный режиссер театра.


Премьера «Дарагой тавариш Б-г» была запланирована на 27 марта в Международный день театра, но из-за карантина не состоялась. Показать спектакль широкой публике обещают, как только театр возобновит свою работу.

Ранее режиссер Петр Авраменко в интервью рассказал, как житомирский театр осваивает онлайн и привыкает жить без живых глаз в зрительном зале.
 






Тэги: театр, Житомир, закрытие сезона, Спектакль
Комментариев: 3
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:14:33, Сегодня [Материал]
-2

Мдя...
HOUSE
2 Sergey (HOUSE)   • 12:23:12, Сегодня [Материал]
+1

Я не могу предтсавить спектакль без благодарных аплодисметов зрителей. Пора зрителя возвращать в залы театров и концертных площадок. Без его величество зрителя театр не может быт одним целым!!!
Arina1985
3 Арина (Arina1985)   • 15:06:27, Сегодня [Материал]
0

А мы в этом году так и не успели сходить в театр(( Будем ждать осени.
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