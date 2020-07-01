Премьера при пустом зале: Житомирский драмтеатр завершил 76-й театральный сезон. ФОТО

«Всем героям пьесы будто предназначено судьбой страдать от одиночества, как символа врожденного «порока» человечества. Любовь, ненависть, предательство, свобода, страдания, эти чувства, в течение спектакля меняют наши взгляды на бытие и дают понять, что в этом мире мы живем, чтобы делать добро», - рассказала Наталья Тимошкина, режиссер-поставновщик представления, главный режиссер театра.