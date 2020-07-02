В лесу под Житомиром 13-летний парень сорвался со скалы

В пригороде Житомира 13-летний парень поскользнулся и упал со скалы. Инцидент произошел 1 июня в лесу возле села Заречаны. Как стало известно "Журналу Житомира
", при падении он травмировал руку.
Друзья парня немедленно позвонили на 103. Прибывшие по вызову врачи из-за крутого подъема не смогли самостоятельно донести парня к машине и вызвали на помощь спасателей.
"Чтобы доставить пострадавшего к "скорой", спасателям пришлось преодолевать дистанцию в полтора километра. Сначала они транспортировали ноши с парнем через крутой подъем, а затем несли его через лес и поле"
, - информирует Управление ГСЧС в Житомирской области.
На "скорой" парня госпитализировали в медицинское учреждение.
И с утеса вниз, парень полетел!
И завыл залётныыый вееетер....)