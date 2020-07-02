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В лесу под Житомиром 13-летний парень сорвался со скалы

Сегодня, 10:38:01 1320 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В лесу под Житомиром 13-летний парень сорвался со скалы

 В пригороде Житомира 13-летний парень поскользнулся и упал со скалы. Инцидент произошел 1 июня в лесу возле села Заречаны. Как стало известно "Журналу Житомира", при падении он травмировал руку.

Друзья парня немедленно позвонили на 103. Прибывшие по вызову врачи из-за крутого подъема не смогли самостоятельно донести парня к машине и вызвали на помощь спасателей.

"Чтобы доставить пострадавшего к "скорой", спасателям пришлось преодолевать дистанцию ​​в полтора километра. Сначала они транспортировали ноши с парнем через крутой подъем, а затем несли его через лес и поле", - информирует Управление ГСЧС в Житомирской области.

На "скорой" парня госпитализировали в медицинское учреждение.
Тэги: Скала, спасатели, Подросток, Заречаны
Комментариев: 1
Muz
1 Игорь (Muz)   • 17:11:07, Сегодня [Материал]
0

И ,разбежавшиииись, вниз он прыгнуул...
И с утеса вниз, парень полетел!
И завыл залётныыый вееетер....)
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