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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Июль » 7 » 13:43:28

В Новограде-Волынском устроили необычный кинопоказ под открытым небом. ФОТО

Сегодня, 14:03:28 828 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Новограде-Волынском устроили необычный кинопоказ под открытым небом. ФОТО

 В городе Новоград-Волынский на днях устроили кинопоказ под открытым небом. Мероприятие провели возле звягельской крепости. Об этом информирует Городской Молодежный центр.

"Управлением по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Новоград-Волынского городского совета и городским Молодежным центром был организован первый в этом году кинопоказ под открытым небом. После просмотра фильма зрители благодарили организаторов за проведение мероприятия", - говорится в сообщении.

На показ фильма собрались несколько сотен горожан. Перед началом показа зрителей предупредили о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Подобные кинопоказы в районном центре планируют проводить регулярно. Для этого приобрели новый проектор.









Тэги: кино, кинопоказ, Новоград-Волынский
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