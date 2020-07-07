В Новограде-Волынском устроили необычный кинопоказ под открытым небом. ФОТО

В городе Новоград-Волынский на днях устроили кинопоказ под открытым небом. Мероприятие провели возле звягельской крепости. Об этом информирует Городской Молодежный центр.
"Управлением по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Новоград-Волынского городского совета и городским Молодежным центром был организован первый в этом году кинопоказ под открытым небом. После просмотра фильма зрители благодарили организаторов за проведение мероприятия"
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На показ фильма собрались несколько сотен горожан. Перед началом показа зрителей предупредили о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Подобные кинопоказы в районном центре планируют проводить регулярно. Для этого приобрели новый проектор.