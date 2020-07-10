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В селе на Житомирщине грузовик задавил пешехода: мужчина скончался на месте ДТП. ФОТО

Сегодня, 13:52:40 651 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе на Житомирщине грузовик задавил пешехода: мужчина скончался на месте ДТП. ФОТО

 В Житомирской области грузовик сбил на сельской улице мужчину, который проходил мимо. От полученных травм местный житель погиб. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции области, ДТП произошло 9 июня в с. Заполье.
 

"Предварительно установлено, что на одной из улиц с. Заполье в результате попадания под переднее правое колесо автомобиля "ЗИЛ" смертельные травмы получил местный житель, 1961 года рождения. За рулем грузовика находился его односельчанин, 1998 года рождения", - информирует ГУ Нацполиции.




Также известно, что между мужчинами ранее наблюдались неприязненные отношения и время от времени возникали конфликты.
 

"Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинское - относительно механизма травмирования погибшего, а также автотехническое - относительно скорости, технического состояния и движения итранспортного средства", - добавляют в полиции.


Проверка показала, что водитель за рулем был трезвым.
Тэги: Житомирщина, дтп, село
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