В селе на Житомирщине грузовик задавил пешехода: мужчина скончался на месте ДТП. ФОТО

"Предварительно установлено, что на одной из улиц с. Заполье в результате попадания под переднее правое колесо автомобиля "ЗИЛ" смертельные травмы получил местный житель, 1961 года рождения. За рулем грузовика находился его односельчанин, 1998 года рождения", - информирует ГУ Нацполиции.
"Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинское - относительно механизма травмирования погибшего, а также автотехническое - относительно скорости, технического состояния и движения итранспортного средства", - добавляют в полиции.