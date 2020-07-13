Музею космонавтики 50 лет: в Житомире по случаю юбилея состоятся торжества

В Житомире собираются масштабно отпраздновать 50-летие со дня создания Музея космонавтики имени Королёва. Торжества состоятся 1 августа. Вопросы подготовки к празднику обсудили сегодня в ходе рабочего совещания в ОГА.
К 50-летию космического музея планируют провести торжественное мероприятие с возложением цветов к постаменту С.П. Королёва.
Ожидается открытие выставки особо значимых экспонатов учреждения, демонстрация фильма о создании и настоящем музея.
Также планируется издать фотоальбом, посвященный музею, в котором будет рассказываться, как все начиналось и почему Житомир на шаг ближе к космосу, чем другие города.
Напомним, 2020-й год на Житомирщине объявлен годом Музея космонавтики имени С.П. Королёва
. К этой знаменательной дате в области запланировано много интересных мероприятий, которые будут проводиться в соответствии с карантином, ведь эпидемия коронавируса внесла свои коррективы.