Из-за ремонта переезда частично перекроют движение на трассе Житомир - Черновцы

В Житомирской области закрывают на ремонт переезд через железную дорогу, в связи с этим автотранспорт вынужден будет курсировать в объезд.
По информации Службы автодорог в Житомирской области
, речь идет о железнодорожном переезде возле Чуднова и соответственно автодороге Н-03 Житомир - Черновцы.
"С 22 июля, в связи с начатым строительством нового искусственного сооружения на километре 57 + 058 пути Н-03 Житомир - Черновцы, движение по автопроезду через железную дорогу на перегоне Чуднов-Волынский - Разино будет закрыто", - сообщает САД.
Организация движения в направлении Любара будет осуществляться в объезд через населенные пункты: Чуднов - Ольшанка - Волосовка - Троща - Краснополь - Коваленки.
"Уважаемые водители, просим соблюдать требования дорожных знаков на время строительства. Об открытии движения будет сообщено дополнительно"
, - добавляет служба автодорог.