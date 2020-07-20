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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 20 » 10:21:22

Из-за ремонта переезда частично перекроют движение на трассе Житомир - Черновцы

Сегодня, 10:33:22 1795 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за ремонта переезда частично перекроют движение на трассе Житомир - Черновцы

 В Житомирской области закрывают на ремонт переезд через железную дорогу, в связи с этим автотранспорт вынужден будет курсировать в объезд.

По информации Службы автодорог в Житомирской области, речь идет о железнодорожном переезде возле Чуднова и соответственно автодороге Н-03 Житомир - Черновцы.
 

"С 22 июля, в связи с начатым строительством нового искусственного сооружения на километре 57 + 058 пути Н-03 Житомир - Черновцы, движение по автопроезду через железную дорогу на перегоне Чуднов-Волынский - Разино будет закрыто", - сообщает САД.


Организация движения в направлении Любара будет осуществляться в объезд через населенные пункты: Чуднов - Ольшанка - Волосовка - Троща - Краснополь - Коваленки.

"Уважаемые водители, просим соблюдать требования дорожных знаков на время строительства. Об открытии движения будет сообщено дополнительно", - добавляет служба автодорог.

Тэги: Ремонт, объезд, перекрытие дороги
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