Горсовет просит ОГА упорядочить работу пригородных маршруток, которые курсируют в Житомире

Депутаты Житомирского городского совета обратились к областной государственной администрации относительно упорядочения работы пригородных автобусных маршрутов, курсирующих на территории города и громады.
Соответствующее решение было принято 21 июля во время 69-й внеочередной сессии городского совета.
В обращении говорится о необходимости установления обычного режима работы пригородных маршруток, согласования мест остановок с Житомирским городским советом.
Также депутаты городского совета просят ОГА не объявлять конкурсы по определению перевозчиков на автобусные маршруты №№ 104, 106, 108, 110, 121, 121-А, 125, 126, 127, 167, 169.
Управление транспорта и связи городского совета совместно с Управлением Укртрансбезопасности в Житомирской области должны проконтролировать работу пригородных автобусных маршрутов на предмет соблюдения остановок.
Как сообщал «Журнал Житомира
», исполнительный комитет Житомирского горсовета не стал рассматривать проект решения об утверждении новой городской автобусной сети Житомира
. Ранее облгосадминистрация забрала у Житомира 10 пригородных автобусных маршрутов
.