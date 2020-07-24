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Мак и конопля: полиция собирает с житомирских огородов незаконный «урожай». ФОТО

Сегодня, 11:17:10 541 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мак и конопля: полиция собирает с житомирских огородов незаконный «урожай». ФОТО

 На Житомирщине во время операции под условным названием «Мак» правоохранители изъяли из огородов полесян более 1380 растений снотворного мака и еще почти 900 - конопли. Все это нашли в течение одних суток.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Больше всего наркосодержащих растений изъяли полицейские Брусиловского отделения полиции у 55-летней жительницы села Хомутец. При осмотре территории ее домовладения правоохранители обнаружили там насаждения снотворного мака в количестве более 1380 штук", - информирует полиция.


Хозяйка объяснила, что выращивала их для себя в лечебных целях.



Правоохранители также провели обыск во дворе 46-летнего жителя пгт Брусилов. Для ухода за коноплей мужчина даже оборудовал специальную теплицу. Все растения в количестве около 130 насаждений, а также сушеную смесь из них, полицейские у хозяина изъяли.



Несколько сотен насаждений конопли изъяли и во время обыска на территории домовладения жителя села Миролюбовка. По подсчетам работников следственно-оперативной группы, на огороде у мужчины росло более 750 наркосодержащих насаждений.

Сейчас все изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Выращивание снотворного мака или конопли предусматривает наказание в виде штрафа, полугодового ареста или ограничения свободы сроком до 7 лет.



Тэги: Конопля, урожай, полиция
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