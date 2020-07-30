В Житомире появятся станции для отслеживания качества воздуха

В Житомире появятся станции, которые будут мониторить состояние атмосферного воздуха. На разработку системы мониторинга выделили из бюджета города 100 тысяч гривен.
Соответствующее решение было принято 30 июля на очередном заседании сессии Житомирского городского совета.
«Сегодня на сессии мы выделяем средства в сумме 100 тыс. грн именно на разработку программы государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха Житомирской городской ОТГ и стратегической экологической оценки. После разработки этой программы можно переходить к реализации мероприятий, а именно закупке и установке станций для измерения показателей воздуха», - отметил городской голова Сергей Сухомлин.
В мэрии отмечают, что программа мониторинга атмосферного воздуха позволит:
- ввести на территории Житомирской городской ОТГ современную региональную систему мониторинга в области охраны атмосферного воздуха;
- установить автоматизированные стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
- информировать население о качестве атмосферного воздуха.
Напомним, в последние годы осенью Украину и Житомир в частности накрывает смог.