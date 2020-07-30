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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 30 » 17:56:45

На сессии горсовета депутаты и мэр спорили о транспортной сети Житомира: в итоге решение не приняли

Сегодня, 18:08:45 438 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На сессии горсовета депутаты и мэр спорили о транспортной сети Житомира: в итоге решение не приняли

 Сегодня, 30 июля, в Житомире состоялась очередная сессия городского совета. На рассмотрение вынесли вопрос об отмене решения от 2014 года, которое запрещает открывать новые автобусные маршруты в Житомире. После долгого обсуждения и споров решение принято не было.

Как сообщает Житомир инфо, в начале обсуждения вопроса начальник управления транспорта и связи городского совета пытался, для чего необходима отмена решения от 2014 года.
 

«В 2015 году было принято решение об утверждении новой сети, поэтому оно фактически утратило свою силу или сущность, поэтому мы формально его отменяем. Хочу отметить, что уже третий месяц как управлением транспорта разработаны изменения в автобусной сети, они опубликованы в виде проекта решения исполнительного комитета на сайте городского совета, получено согласование профильной комиссии, были согласованы в соответствии с нашим коммунальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление». Это было основное требование нашей комиссии и были готовы выйти на заседание исполнительного комитета на утверждение, но за день было собрание, которое этот процесс сдержало, поэтому это решение, которое сейчас принимается, отмена решения сессии о запрете открытия новых автобусных маршрутов, внесение изменений произошло еще 2014 года. После того уже принималось соответствующее решение исполнительного комитета по сети и так далее», - пояснил Константин Пидпокровный.




После объяснений вопрос стал поводом для споров относительно транспортной сети.
 

«Я хочу вернуться к цели этого решения и почему оно отменяется и цели, которую оно преследует, то есть в 2014 году мы имели проблемы с маршрутной сетью, когда многие люди по-разному рисовали. Был состав депутатов, к сожалению, представленный из перевозчиков и, соответственно, как кто хотел, так его и рисовал. На сегодня у нас есть устоявшаяся маршрутная сеть, по формальным причинам некоторые маршруты действительно не функционирует, но в управлении транспорта есть все рычаги для решения каких-либо проблем, если они у нас есть, потому что, к сожалению, ни на слушаниях, ни сейчас они не декларируются. Соответственно, вопрос: что дальше?», - сказал депутат Житомирского городского совета Иван Фурлет.




Константин Пидпокровный ответил депутату, что управление транспорта сейчас не имеет другого варианта, как объявить конкурс на определение перевозчиков на один год, чтобы избежать вопросов от Антимонопольного комитета.

Dместе с тем депутаты Влад Пучич и Александр Величко выразили мнение, что вопрос об отмене решения от 2014 года целесообразно выносить только после утверждения новой транспортной сети.
 

«Если говорить о самом решении, которое мы хотим сейчас этим проектом решения отменить, то не совсем соответствует действительности информация о том, что оно имеет сроки и уже не действует. Срок имел только первый пункт, который касается того, что в маршруты движения маршрутных такси нельзя вносить изменения, которые движутся по центральным улицам города. Мое убеждение в том, что отменять это решение можно будет только в том случае, когда будет новая сеть, представленная управлением транспорта, которая прошла обсуждение, в том числе депутатское слушание, и поддержано депутатами», - высказался депутат Житомирского городского совета Влад Пучич.




«Поддерживаю Влада Пучича в этом вопросе. Покажите не имитацию (обращается к Константину Пидпокровному), а действительно ... Потому что то, что мы увидели на депутатских слушаниях, это имитация изменений в автобусную сеть. Подготовьте, пожалуйста, мы же внесли множество предложений, четко сказали, что и как нужно сделать, установите какой-то дедлайн для себя, и тогда мы проголосуем это решение, это будет справедливо, а не сейчас», - добавил Александр Величко.

Городской голова Сергей Сухомлин напомнил, что проект решения на этой сессии рассматривают по инициативе депутатов. Также во время обсуждения вспомнили о возвращении пригородных маршруток к областной автобусной сети.
 

«Мы сейчас говорим о конкурсах, а прошлую сессии говорили о пригородных маршрутах, где информация, решение главы областной администрации о передаче нам 8 маршрутов пригородных? За год вы не могли провести на эти маршруты конкурсы, чтобы они оставались?», - спрашивал депутат Житомирского городского совета Юрий Моисеев.




Хотел высказаться относительно пригородных маршрутов и депутат Влад Пучич, на что отреагировал мэр, вспомнив работу предыдущего заместителя по вопросам транспорта.

«И, Влад Пучич, когда вы поднимаете вопросы и отстаиваете интересы в вашем понимании коммунального предприятия и говорите, как правильно делать, год был, и я не видел в этом сессионном зале проект новой транспортной сети, который выходил на сессию», - обратился Сергей Сухомлин.
 

«Уважаемые коллеги, правда, был год с момента распоряжения бывшего председателя облгосадминистрации относительно областных маршрутов, и мне странно слышать этот вопрос, потому что есть два аспекта ответа, которые вам известны. Аспект первый, что новая сеть еще до этого решения предлагалась вам профильным заместителем до этого и по каким-то причинам это решение не двигалось и не выносилось в этот зал. Аспект второй: если говорить о пригородных маршрутах, то не все окружающие ОТГ приняли соответствующие решения, и это вам тоже известно замечательно. И это сложный процесс, в том числе политический, поэтому несколько месяцев, не год, профильный заместитель (Дмитрий Ткачук, - ред.) занимался...», - ответил Влад Пучич.


«Вот зачем такие заместители, за которых я год проработал с областной администрацией, чтобы они отдали (автобусные маршруты, - ред.), затем проработал с ОТГ, чтобы они проголосовали, а еще надо было внести за него (вопрос - ред.) в сессионный зал, ставить на голосование?», - возмущался Сергей Сухомлин.

В итоге городской голова поставил на голосование проект решения, а депутат Влад Пучич вышел из сессионного зала. «За» проголосовали 19 из 30 присутствующих депутатов - решение не принято.

Как сообщал «Журнал Житомира», исполнительный комитет Житомирского горсовета не стал рассматривать проект решения об утверждении новой городской автобусной сети Житомира. Ранее облгосадминистрация забрала у Житомира 10 пригородных автобусных маршрутов.

ФОТО: Житомирська міська рада
Тэги: городской совет, транспортная сеть, мэр, депутаты
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