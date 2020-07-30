На сессии горсовета депутаты и мэр спорили о транспортной сети Житомира: в итоге решение не приняли

«В 2015 году было принято решение об утверждении новой сети, поэтому оно фактически утратило свою силу или сущность, поэтому мы формально его отменяем. Хочу отметить, что уже третий месяц как управлением транспорта разработаны изменения в автобусной сети, они опубликованы в виде проекта решения исполнительного комитета на сайте городского совета, получено согласование профильной комиссии, были согласованы в соответствии с нашим коммунальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление». Это было основное требование нашей комиссии и были готовы выйти на заседание исполнительного комитета на утверждение, но за день было собрание, которое этот процесс сдержало, поэтому это решение, которое сейчас принимается, отмена решения сессии о запрете открытия новых автобусных маршрутов, внесение изменений произошло еще 2014 года. После того уже принималось соответствующее решение исполнительного комитета по сети и так далее», - пояснил Константин Пидпокровный.

«Я хочу вернуться к цели этого решения и почему оно отменяется и цели, которую оно преследует, то есть в 2014 году мы имели проблемы с маршрутной сетью, когда многие люди по-разному рисовали. Был состав депутатов, к сожалению, представленный из перевозчиков и, соответственно, как кто хотел, так его и рисовал. На сегодня у нас есть устоявшаяся маршрутная сеть, по формальным причинам некоторые маршруты действительно не функционирует, но в управлении транспорта есть все рычаги для решения каких-либо проблем, если они у нас есть, потому что, к сожалению, ни на слушаниях, ни сейчас они не декларируются. Соответственно, вопрос: что дальше?», - сказал депутат Житомирского городского совета Иван Фурлет.

«Если говорить о самом решении, которое мы хотим сейчас этим проектом решения отменить, то не совсем соответствует действительности информация о том, что оно имеет сроки и уже не действует. Срок имел только первый пункт, который касается того, что в маршруты движения маршрутных такси нельзя вносить изменения, которые движутся по центральным улицам города. Мое убеждение в том, что отменять это решение можно будет только в том случае, когда будет новая сеть, представленная управлением транспорта, которая прошла обсуждение, в том числе депутатское слушание, и поддержано депутатами», - высказался депутат Житомирского городского совета Влад Пучич.

«Мы сейчас говорим о конкурсах, а прошлую сессии говорили о пригородных маршрутах, где информация, решение главы областной администрации о передаче нам 8 маршрутов пригородных? За год вы не могли провести на эти маршруты конкурсы, чтобы они оставались?», - спрашивал депутат Житомирского городского совета Юрий Моисеев.

«Уважаемые коллеги, правда, был год с момента распоряжения бывшего председателя облгосадминистрации относительно областных маршрутов, и мне странно слышать этот вопрос, потому что есть два аспекта ответа, которые вам известны. Аспект первый, что новая сеть еще до этого решения предлагалась вам профильным заместителем до этого и по каким-то причинам это решение не двигалось и не выносилось в этот зал. Аспект второй: если говорить о пригородных маршрутах, то не все окружающие ОТГ приняли соответствующие решения, и это вам тоже известно замечательно. И это сложный процесс, в том числе политический, поэтому несколько месяцев, не год, профильный заместитель (Дмитрий Ткачук, - ред.) занимался...», - ответил Влад Пучич.

ФОТО: Житомирська міська рада