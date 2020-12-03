Депутаты утвердили «старых» заместителей мэра и новый состав исполнительного комитета

Светлана Ольшанская, Мария Мисюрова, Александр Шевчук, Сергей Кондратюк получили единогласную поддержку депутатов и останутся заместителями городского головы Житомира.
Правда, Светлана Ольшанская теперь будет первым заместителем городского головы. С марта 2018-го она занимала должность заместителя по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
Решением сегодняшней сессии депутаты также поддержали кандидатуру управляющего делами исполнительного комитета городского совета. Ольга Пашко также уже второй раз будет занимать эту должность.
Кроме того, во время пленарного заседания первой сессии городского совета VIII созыва депутаты утвердили состав исполнительного комитета. В него вошли 10 человек.
Членами исполнительного комитета Житомирского городского совета стали:
- Сухомлин Сергей Иванович, городской голова;
- Климинский Виктор Антонович, секретарь городского совета;
- Кондратюк Сергей Николаевич, заместитель городского головы;
- Мисюрова Мария Александровна, заместитель городского головы;
- Ольшанская Светлана Григорьевна, первый заместитель городского головы;
- Шевчук Александр Сергеевич, заместитель городского головы;
- Пашко Ольга Николаевна, управляющий делами исполнительного комитета городского совета;
- Иваницкая Татьяна Владимировна, депутат Житомирского районного совета;
- Ковалев Андрей, военный капеллан;
- Блощинский Александр Сергеевич, председатель Житомирского районного совета.
Как сообщал «Журнал Житомира
», сегодня в Житомире состоялась первая сессия новоизбранного городского совета VIII созыва. Во время сессии городской голова и депутаты приняли присягу
. Также был избран секретарь горсовета
.