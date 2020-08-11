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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 11 » 08:47:53

В Житомире во время строительства ЖК разрушили забор школы-интерната

Сегодня, 08:55:29 819 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире во время строительства ЖК разрушили забор школы-интерната

 В Житомире во время строительства жилого комплекса разрушили часть забора специальной общеобразовательной школы-интерната. Речь идет о строительстве возле парка Гагарина, по улице Синельниковской.

По информации Житомирского областного совета, застройщик нарушил границу, которая отделяет территорию коммунального заведения от жилого дома.
 

"Проблема возникла из-за технических ошибок, допущенных в сведениях Государственного земельного кадастра вследствие ошибок в применении системы координат земельных участков", - сообщает облсовет.




Также известно, что застройщик незаконно срезал каштан высотой более 12 метров, который находился в пределах спецшколы. По поводу этого областной совет обратился в полицию и КП "Зеленбуд".

"Областной совет стоит на той позиции, чтобы предложения застройщика о компенсации были равнозначными тем потерям и неудобствам, которые несет школа в результате их деятельности", - отметили в облсовете.





Тэги: жк, школа-интернат, строительство, Житомир
Комментариев: 3
Titan45
1 Виталий (Titan45)   • 09:38:10, Сегодня [Материал]
0

Ну забор то такое, но то что незаконно срезали каштан высотой более 12 метров - это уже беспредел!
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 10:08:34, Сегодня [Материал]
0

О, стериоминет о себе напомнил, кроме как на книжке попиариться в Глобале ничего толком не сделала для города
victorio
3 Виктор (victorio)   • 12:34:55, Сегодня [Материал]
0

4 фото : "Чё это за ху%йня!?!?! Я вас спрашиваю?"
5 фото : "Бля! Прости! Просто попутали. Такой ху%ни больше не повторится!"
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