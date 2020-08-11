В Житомире во время строительства ЖК разрушили забор школы-интерната

В Житомире во время строительства жилого комплекса разрушили часть забора специальной общеобразовательной школы-интерната. Речь идет о строительстве возле парка Гагарина, по улице Синельниковской.
По информации Житомирского областного совета, застройщик нарушил границу, которая отделяет территорию коммунального заведения от жилого дома.
"Проблема возникла из-за технических ошибок, допущенных в сведениях Государственного земельного кадастра вследствие ошибок в применении системы координат земельных участков", - сообщает облсовет.
Также известно, что застройщик незаконно срезал каштан высотой более 12 метров, который находился в пределах спецшколы. По поводу этого областной совет обратился в полицию и КП "Зеленбуд".
"Областной совет стоит на той позиции, чтобы предложения застройщика о компенсации были равнозначными тем потерям и неудобствам, которые несет школа в результате их деятельности"
, - отметили в облсовете.
5 фото : "Бля! Прости! Просто попутали. Такой ху%ни больше не повторится!"