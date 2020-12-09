В Житомире посреди двора хотят возвести многоэтажку: местные жители протестуют. ВИДЕО

В Житомире между домами по улице Героев Десантников 25, 27, 33 и 35 планируют построить новый жилой комплекс. Местные убеждены - строительство здесь невозможно.
По словам житомирян, окружающие дома стоят на плавунах и по-тихонько сползают в пропасть, передает СК1.
«Дома стоят уже более 30 лет, а проседание идет и идут трещины на домах. Это строительство опасно для людей, которые уже проживают на этом участке», - говорят местные жители.
Двор, который планируют застроить / Google maps
Михаил Колодий живет по улице Героев Десантников уже более четверти века и за эти годы расстояние между многоэтажкой и рекой сократилось с 30 до 18 метров. По мнению мужчины, новое строительство разрушит старые девятиэтажки.
Местные жители 4 года назад обращались в городской совет, чтобы укрепить берег, чтобы не было оползня. Тогда власти отказали из-за отсутствия денег в казне. Только проектно документацию оценили в 190 000 гривен.
Успокоить жителей взялся подрядчик, мол, не будет выполнять никаких работ до 21 декабря. На эту же дату запланировали встречу в городском совете. Обещают также провести общественные слушания, чтобы урегулировать вопрос с новостройками.
Хочуть..., планують..., підрядник... А хто хоче і планує, що за підрядник — гадайте самі...
Приехал, начал быковать.. Моя земля, что хочу то делаю.
И посаженные деревья около 30 штук.
Траву регулярно косят.
это ж ДОС, какой порядок на пустыре?
там же одни захысныки живут, бывшие текущие и будущие