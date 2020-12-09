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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 9 » 13:34:24

В Житомире посреди двора хотят возвести многоэтажку: местные жители протестуют. ВИДЕО

Вчера, 13:43:24 4137 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире посреди двора хотят возвести многоэтажку: местные жители протестуют. ВИДЕО

 В Житомире между домами по улице Героев Десантников 25, 27, 33 и 35 планируют построить новый жилой комплекс. Местные убеждены - строительство здесь невозможно.

По словам житомирян, окружающие дома стоят на плавунах и по-тихонько сползают в пропасть, передает СК1.
 

«Дома стоят уже более 30 лет, а проседание идет и идут трещины на домах. Это строительство опасно для людей, которые уже проживают на этом участке», - говорят местные жители.


Двор, который планируют застроить / Google maps

Михаил Колодий живет по улице Героев Десантников уже более четверти века и за эти годы расстояние между многоэтажкой и рекой сократилось с 30 до 18 метров. По мнению мужчины, новое строительство разрушит старые девятиэтажки.

Местные жители 4 года назад обращались в городской совет, чтобы укрепить берег, чтобы не было оползня. Тогда власти отказали из-за отсутствия денег в казне. Только проектно документацию оценили в 190 000 гривен.

Успокоить жителей взялся подрядчик, мол, не будет выполнять никаких работ до 21 декабря. На эту же дату запланировали встречу в городском совете. Обещают также провести общественные слушания, чтобы урегулировать вопрос с новостройками.
 
Тэги: жк, строительство, Житомир, Двор
Комментариев: 10
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 13:54:09, Вчера [Материал]
+2

на ск, звісно, вміють робити репортажі.
Хочуть..., планують..., підрядник... А хто хоче і планує, що за підрядник — гадайте самі...
RaID
6 Сергій (RaID)   • 19:38:04, Вчера [Материал]
+2

Для цього треба погуглити... Гугл каже що це ЖК Тріумф і будуватиме фаворіт 2 будинки по 9 поверхів монолітно каркасні.
galapagos
8 Джордж (galapagos)   • 09:48:36, Сегодня [Материал]
0

Розенбляд через прослойку..
Приехал, начал быковать.. Моя земля, что хочу то делаю.
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:56:59, Вчера [Материал]
+8

Якщо місцевим мешканцям так болить за цю земельну ділянку, вони могли б навести на ній хоча б елементарний порядок. Улітку там трава мінімум до пояса, закидана сміттям. Ідеальна засідка для ексгібіціоніста чи й того гірше. А то буде як із заправкою на Незалежності: десятиліттями всіх влаштовував захаращений пустир, а як тільки там почалося будівництво, в людей РАПТОВО прокинулася громадянська свідомість. PS До речі, про заправку. =)) Де гнівні пости під кожною новиною? Про бензиновий гіацинт. Шо, вибори минули, протест розсмоктався? Втім, що й треба було довести...
current_user
3 Current User (current_user)   • 16:49:39, Вчера [Материал]
+3

Давно пора було його чимось забудувати цей захаращений пустир. Будинок буде монолітний, буде стояти на сваях, які зараз не забивають. Поряд будинкам немає чого боятися. А місцевим жителям, якщо не хотіли мати такого "сусіда", то варто було придбати цю земельну ділянку. Вже скільки років вона висіла у продажу.
galapagos
9 Джордж (galapagos)   • 09:50:30, Сегодня [Материал]
0

Вот не надо.. Там не пустырь - футбольное поле с воротами и разметкой, огороженная площадка для выгула собак.
И посаженные деревья около 30 штук.
Траву регулярно косят.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 18:05:35, Вчера [Материал]
-6

такое впечатление, что комментаторы не местные
это ж ДОС, какой порядок на пустыре?
там же одни захысныки живут, бывшие текущие и будущие
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 18:13:04, Вчера [Материал]
+2

Чем все закончится - мы все знаем. Расходимся. Ничего нового)
MAS-ter
7 Mast (MAS-ter)   • 22:15:35, Вчера [Материал]
0

та да. Соломонович опять всех на обрезанном повертел.
galapagos
10 Джордж (galapagos)   • 09:51:30, Сегодня [Материал]
0

ну за ночь забор местные разобрали - пока работы приостановлены.
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