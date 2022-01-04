Сорвало с 9-го этажа: в Житомире на машину упала строительная конструкция. ФОТО

В Житомире с недостроенного жилого дома сорвало часть строительной конструкции. Она упала на легковой автомобиль, который ехал по улице. Это произошло 3 января по улице Домбровского на месте строительства ЖК "Семейный".
Об этом рассказала житомирянка в Telegram-канале "Новости Житомира
".
"Сегодня стала очевидцем ситуации, чуть не погиб человек. Мой знакомый ехал на автомобиле и на перекрестке Мануильского (ул. Ивана Мазепы, - ред.) Домбровского с крыши 9 этажа ЖК СЕМЕЙНЫЙ упал не закрепленный опалубок на крышу машины! Разве так может быть и почему застройщик так халатно отнесся к безопасности людей?" – говорится в сообщении.
В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Серьезные повреждения получила машина: разбито лобовое стекло, есть большие вмятины на крыше и капоте.
На месте происшествия работала полиция. Правоохранители зафиксировали обращение от владельца легковушки.
Фото: Telegram