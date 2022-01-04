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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 4 » 09:36:21

Сорвало с 9-го этажа: в Житомире на машину упала строительная конструкция. ФОТО

Вчера, 09:36:13 2161 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сорвало с 9-го этажа: в Житомире на машину упала строительная конструкция. ФОТО

 В Житомире с недостроенного жилого дома сорвало часть строительной конструкции. Она упала на легковой автомобиль, который ехал по улице. Это произошло 3 января по улице Домбровского на месте строительства ЖК "Семейный". 

Об этом рассказала житомирянка в Telegram-канале "Новости Житомира".
 

"Сегодня стала очевидцем ситуации, чуть не погиб человек. Мой знакомый ехал на автомобиле и на перекрестке Мануильского (ул. Ивана Мазепы, - ред.) Домбровского с крыши 9 этажа ЖК СЕМЕЙНЫЙ упал не закрепленный опалубок на крышу машины! Разве так может быть и почему застройщик так халатно отнесся к безопасности людей?" – говорится в сообщении.




В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Серьезные повреждения получила машина: разбито лобовое стекло, есть большие вмятины на крыше и капоте.

На месте происшествия работала полиция. Правоохранители зафиксировали обращение от владельца легковушки.







Фото: Telegram
Тэги: Житомир, жк, авто, строительство
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 01:28:07, Сегодня [Материал]

В Киеве на стройках прилегающих к проезжей части или тротуарам, натягивают сетки на этажах, чтобы избегать такие случаи. Просто одни не заботятся о безопасности, а контролирующие органы получив откаты, закрывают глаза на все грехи.
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