Сорвало с 9-го этажа: в Житомире на машину упала строительная конструкция. ФОТО

"Сегодня стала очевидцем ситуации, чуть не погиб человек. Мой знакомый ехал на автомобиле и на перекрестке Мануильского (ул. Ивана Мазепы, - ред.) Домбровского с крыши 9 этажа ЖК СЕМЕЙНЫЙ упал не закрепленный опалубок на крышу машины! Разве так может быть и почему застройщик так халатно отнесся к безопасности людей?" – говорится в сообщении.