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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 22 » 08:44:38

Многоэтажка посреди двора: местные жители встретились с представителем застройщика. ВИДЕО

Сегодня, 09:20:38 1551 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Многоэтажка посреди двора: местные жители встретились с представителем застройщика. ВИДЕО

 21 декабря в Житомире жители многоэтажек на улице Героев Десантников организовали общественные слушания относительно строительства жилых домов на месте бывшего стадиона во дворе.

На переговоры к людям пришел представитель компании-застройщика Борислав Розенблат, информирует "Суспільне".

По словам руководительницы местного ОСМД Людмилы Праздниковой, строительство может привести к разрушению некоторых домов, расположенных рядом и нанесет дополнительные неудобства местным жителям.
 

"Уменьшается игровой комплекс для детей, нагрузки на коммуникации произойдут существенные. Очень опасно для дома 35. У нас здесь почва - это песок и никто не знает, что под скалой, на которую должны застраиваться дома, не находится ли там какой-то водоем. Когда песок доставали буровой установкой, сопровождалось водой. То есть, где-то есть ручьи. Согласование с городским советом на сегодняшний день нет и поэтому мы не видели, к каким сетям фирма застройщика будет присоединяться, как будет проводиться заезд техники. У нас нагрузка на дорогу и так большая", - отметила житомирянка.


Представитель компании-застройщика Борислав Розенблат говорит, что по адресу: улица Героев Десантников 25-А и 27-А планируют построить две девятиэтажки на 296 квартир.
 

"Здесь была предусмотрена еще в советское время застройка пустыря. Если действительно здесь плавун, он находится на том месте, где футбольное поле. Мы сделали геологическое исследование - здесь песчаные почвы и перед самой скалой есть небольшое заводнение песчаных почв, которое вызывает эти плавуны. Поэтому при строительстве дома будут сделаны набивные сваи, которые будут сажаться на скалу", - отметил Розенблат.


В городском совете сообщили, что земельный участок на улице Героев Десантников продали с аукциона еще в 2005 году.
 

"В настоящее время это частный земельный участок. Хотелось бы увидеть план визуализации, как эти дома будут стоять, какой будет подъезд к этим территориям, стоянка автомобилей, детская площадка, спортивная площадка. Это действительно волнует людей. Житомирский городской совет еще не выдавал градостроительные условия и ограничения. А если нет градостроительных условий и ограничений, то нет проекта и разрешения на начало строительных работ", - сказал заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.

 
Тэги: Житомир, строительство, жк
Комментариев: 2
DomA
1 Владимир (DomA)   • 10:30:41, Сегодня [Материал]
+3

296 квартир - це 296 паркомісць + гостьові, як мінімум!!
НЕМАЄ містобудів, немає проекту, немає дозволу на початок буд робіт!!
Але це не завадить забудовнику розпочати віджим сусідних прибудинкових територій! Бурштин наша все!))
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 11:59:16, Сегодня [Материал]
0

дякуйте Буравкову.

"участок на улице Героев Десантников продали с аукциона еще в 2005 году"
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