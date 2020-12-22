Многоэтажка посреди двора: местные жители встретились с представителем застройщика. ВИДЕО

"Уменьшается игровой комплекс для детей, нагрузки на коммуникации произойдут существенные. Очень опасно для дома 35. У нас здесь почва - это песок и никто не знает, что под скалой, на которую должны застраиваться дома, не находится ли там какой-то водоем. Когда песок доставали буровой установкой, сопровождалось водой. То есть, где-то есть ручьи. Согласование с городским советом на сегодняшний день нет и поэтому мы не видели, к каким сетям фирма застройщика будет присоединяться, как будет проводиться заезд техники. У нас нагрузка на дорогу и так большая", - отметила житомирянка.

"Здесь была предусмотрена еще в советское время застройка пустыря. Если действительно здесь плавун, он находится на том месте, где футбольное поле. Мы сделали геологическое исследование - здесь песчаные почвы и перед самой скалой есть небольшое заводнение песчаных почв, которое вызывает эти плавуны. Поэтому при строительстве дома будут сделаны набивные сваи, которые будут сажаться на скалу", - отметил Розенблат.

"В настоящее время это частный земельный участок. Хотелось бы увидеть план визуализации, как эти дома будут стоять, какой будет подъезд к этим территориям, стоянка автомобилей, детская площадка, спортивная площадка. Это действительно волнует людей. Житомирский городской совет еще не выдавал градостроительные условия и ограничения. А если нет градостроительных условий и ограничений, то нет проекта и разрешения на начало строительных работ", - сказал заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.