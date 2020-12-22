Многоэтажка посреди двора: местные жители встретились с представителем застройщика. ВИДЕО

"Уменьшается игровой комплекс для детей, нагрузки на коммуникации произойдут существенные. Очень опасно для дома 35. У нас здесь почва - это песок и никто не знает, что под скалой, на которую должны застраиваться дома, не находится ли там какой-то водоем. Когда песок доставали буровой установкой, сопровождалось водой. То есть, где-то есть ручьи. Согласование с городским советом на сегодняшний день нет и поэтому мы не видели, к каким сетям фирма застройщика будет присоединяться, как будет проводиться заезд техники. У нас нагрузка на дорогу и так большая", - отметила житомирянка.
"Здесь была предусмотрена еще в советское время застройка пустыря. Если действительно здесь плавун, он находится на том месте, где футбольное поле. Мы сделали геологическое исследование - здесь песчаные почвы и перед самой скалой есть небольшое заводнение песчаных почв, которое вызывает эти плавуны. Поэтому при строительстве дома будут сделаны набивные сваи, которые будут сажаться на скалу", - отметил Розенблат.
"В настоящее время это частный земельный участок. Хотелось бы увидеть план визуализации, как эти дома будут стоять, какой будет подъезд к этим территориям, стоянка автомобилей, детская площадка, спортивная площадка. Это действительно волнует людей. Житомирский городской совет еще не выдавал градостроительные условия и ограничения. А если нет градостроительных условий и ограничений, то нет проекта и разрешения на начало строительных работ", - сказал заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.
НЕМАЄ містобудів, немає проекту, немає дозволу на початок буд робіт!!
Але це не завадить забудовнику розпочати віджим сусідних прибудинкових територій! Бурштин наша все!))
"участок на улице Героев Десантников продали с аукциона еще в 2005 году"